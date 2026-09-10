La psicología revela un rasgo frecuente en las personas mayores: ante una tarea prolongada, prefieren mantener el esfuerzo antes que hacerlo rápido

La forma de afrontar el esfuerzo prolongado puede cambiar con la edad. Una investigación publicada en 2026 encontró que los adultos mayores tienden a priorizar la precisión frente a la rapidez cuando deben mantener la atención durante un periodo extenso.

El trabajo comparó a un grupo de adultos jóvenes con otro de mayor edad durante una prueba de atención sostenida de 45 minutos. Los participantes mayores tenían una edad media de 66,5 años.

El resultado fue claro: respondían más despacio, pero también cometían menos errores. Además, mantuvieron esa estrategia de forma bastante estable a lo largo de toda la tarea.

El estudio no demuestra que todas las personas de entre 55 y 75 años valoren más el esfuerzo ni que exista una superioridad generacional. Sí aporta una pista sobre cómo puede cambiar la forma de administrar la atención, la velocidad y la precisión con el paso del tiempo.

La psicología revela un rasgo frecuente en las personas mayores: ante una tarea prolongada, prefieren mantener el esfuerzo antes que hacerlo rápido Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué descubrió la psicología al comparar a jóvenes y adultos mayores

La investigación reunió a 18 adultos jóvenes, con una edad media de 22,6 años, y a 16 adultos mayores, con una media de 66,5 años.

Todos tuvieron que completar durante 45 minutos una tarea diseñada para medir la atención sostenida. Mientras realizaban el ejercicio, los investigadores registraron también su actividad cerebral mediante electroencefalografía.

Las diferencias aparecieron desde el comienzo. Los jóvenes respondían con mayor rapidez, pero acumulaban más errores. Los adultos mayores seguían un patrón más lento y preciso.

Ese comportamiento se mantuvo incluso cuando los participantes reconocían sentir más cansancio o distracción. El deterioro subjetivo no modificó de forma radical la estrategia que cada grupo había adoptado desde el inicio.

El hallazgo apunta a que el esfuerzo prolongado no depende únicamente del cansancio. También interviene la forma en que cada persona decide equilibrar rapidez, control y precisión.

Por qué ser más lento no significa necesariamente rendir peor

Uno de los puntos más interesantes del estudio está en la relación entre velocidad y precisión.

En muchas tareas cognitivas, responder más rápido aumenta el riesgo de equivocarse. Del mismo modo, tomarse más tiempo puede permitir una respuesta más controlada.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en el experimento. Los adultos mayores sacrificaron velocidad, pero lograron un rendimiento más preciso.

Este equilibrio es conocido en psicología como trade-off entre velocidad y precisión. No implica que una estrategia sea siempre mejor que la otra, sino que cada una prioriza un objetivo distinto.

En una tarea que exige esfuerzo prolongado, esa elección puede volverse especialmente importante. Mantener un ritmo más estable puede ayudar a reducir errores cuando la concentración debe sostenerse durante mucho tiempo.

Por eso, el estudio cuestiona una idea bastante extendida: que hacer algo más despacio equivale necesariamente a tener peor rendimiento.

Qué se puede concluir realmente sobre las personas de entre 55 y 75 años

El estudio permite hablar de diferencias en la estrategia cognitiva, pero no de una regla universal sobre todas las personas mayores.

La muestra era pequeña y estaba formada por adultos con edades medias concretas. Por eso, no es correcto afirmar que todos los mayores de 55 años valoren más el esfuerzo, ni que siempre rindan mejor en tareas largas.

Tampoco puede concluirse que el envejecimiento mejore automáticamente la capacidad de concentración.

La psicología revela un rasgo frecuente en las personas mayores: ante una tarea prolongada, prefieren mantener el esfuerzo antes que hacerlo rápido. Fuente: Freepik. Freepik

Lo que sí muestra la investigación es algo más específico: en una tarea sostenida de 45 minutos, los adultos mayores analizados prefirieron mantener una respuesta más lenta y precisa, mientras los jóvenes priorizaron la rapidez.

Ese patrón puede ayudar a explicar por qué algunas personas de más edad parecen tomarse más tiempo para completar determinadas tareas sin que eso implique necesariamente una pérdida de capacidad.

La psicología, en este caso, no habla de una generación más trabajadora que otra. Habla de estrategias distintas para administrar el esfuerzo, la atención y la precisión.