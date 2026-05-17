El dólar estadounidense pierde su lugar en el sistema financiero y en Europa este fenómeno se aprecia con mayor intensidad. Varios países del continente han restringido el uso del billete estadounidense para transacciones comerciales y financieras. Esta medida forma parte de un proceso de desdolarización que redefine el equilibrio económico mundial. La decisión responde a la necesidad de reducir la dependencia de la moneda norteamericana y, consecuentemente, fortalecer las economías locales. En un contexto internacional de incertidumbre y volatilidad de los mercados, los gobiernos del viejo continente buscan lograr una mayor autonomía y mitigar el impacto de sanciones futuras. Aunque la desdolarización no es un fenómeno reciente, ha cobrado relevancia en los últimos años, particularmente después de las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2022. La reconfiguración del comercio internacional ha propiciado el uso de otras divisas, como el euro, el yuan chino y monedas locales que se ven favorecidas en la actualidad. De hecho, el euro avanzó el 13 de enero en el mercado de divisas, impulsado por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Reserva Federal (Fed), un contexto que debilitó al dólar debido al temor a una pérdida de independencia del banco central estadounidense. La moneda única europea se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,1680 dólares, en comparación con los 1,1640 dólares del cierre previo en Europa, aunque continuó por debajo del umbral de 1,17 dólares. En la misma línea, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1692 dólares, en una jornada marcada por una elevada volatilidad. Las tensiones se intensificaron tras conocerse que Jerome Powell enfrenta una investigación federal vinculada a su testimonio ante el Congreso en junio pasado sobre la costosa renovación de la sede de la Fed, en un contexto donde Trump amenaza con presentar cargos penales debido a la negativa del presidente del organismo a recortar los tipos de interés. Este escenario presionó al billete verde y favoreció al euro, que se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1622 y 1,1697 dólares. A este impulso se añadió la mejora significativa de la confianza de los inversores en la zona del euro en enero, de acuerdo con datos de la consultora Sentix, lo que reforzó el atractivo de la moneda única. La determinación de reducir la dependencia del dólar se fundamenta en diversos factores: Una serie de naciones en **Europa** han establecido restricciones sobre el uso del dólar en diversos grados. Entre las más significativas se encuentran: Este fenómeno podría ampliarse a otras naciones europeas que buscan diversificar su economía y disminuir la influencia financiera de EE.UU. Más allá de Europa, diversas naciones han impuesto restricciones significativas al uso del dólar: