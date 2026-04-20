La cotización del Ethereum este lunes, 20 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.719,88 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,33% en comparación con el día de ayer. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -2.3%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa, con una caída del -44.76%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, Ethereum ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 51.66%, es menor que la volatilidad anual del 61.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.