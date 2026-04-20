La cotización del Ripple este lunes, 20 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,68 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,88% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores en el activo. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.55% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -53.88%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general ha sido desfavorable para los inversores en el largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 53.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.31%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.