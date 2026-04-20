La cotización del Litecoin este lunes, 20 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 64,84 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,18% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.32% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una variación significativa del -53.72%, lo que indica una tendencia a la baja en su valor a lo largo del año. Esta combinación de datos refleja los desafíos que enfrenta Litecoin en el mercado de criptomonedas, donde la volatilidad y las fluctuaciones son comunes. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 38.03%, lo que es menor que la volatilidad anual del 56.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.