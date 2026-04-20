Este lunes, 20 de abril de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 520,56 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en esta criptomoneda. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.14%, lo que sugiere una estabilidad reciente en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -22.86%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de datos refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 38.79%, es menor que la volatilidad anual del 54.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.