El accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) dejó al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos tras el descarrilamiento de un tren de Iryo y su posterior colisión con un Alvia de Renfe.

Mientras avanza la investigación para determinar las causas y responsabilidades del siniestro, se abre un proceso clave pero doloroso para las víctimas y sus familias: el cobro de las indemnizaciones previstas por los seguros obligatorios y de responsabilidad civil.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19/01/2026.-captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes. Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba) Fuente: Guardia Civil Guardia Civil

Por qué el seguro obligatorio de viajeros se paga antes

El pago de las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros será el primer mecanismo de compensación tras el accidente ferroviario de Adamuz. Se trata de un seguro automático que cubre a los pasajeros por el mero hecho de viajar, sin necesidad de determinar culpabilidades.

La presidenta de Unespa, Mirentxu del Valle, explicó que este tipo de cobertura tiene una tramitación más sencilla. “El pago de las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros será más o menos sencillo”, señaló en un encuentro con la prensa.

Este seguro contempla compensaciones por fallecimiento, invalidez y lesiones. La activación depende únicamente de la acreditación del daño sufrido y de la condición de viajero en el momento del siniestro.

Las indemnizaciones por responsabilidad civil dependen de la investigación

A diferencia del seguro de viajeros, las indemnizaciones por responsabilidad civil requieren determinar quién causó el accidente ferroviario de Adamuz. Este proceso puede prolongarse en el tiempo y está sujeto a resoluciones judiciales.

“Los seguros de responsabilidad civil tienen una ejecución más difícil porque debe determinarse la responsabilidad del accidente y eso está en manos de los tribunales”, afirmó Mirentxu del Valle.

En este caso, cada víctima deberá esperar a que se establezca el grado de responsabilidad y la cuantía correspondiente. El proceso incluye peritajes, informes técnicos y resoluciones judiciales.

El papel clave de la CIAF en el proceso de compensaciones

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya abrió un expediente para esclarecer las causas del siniestro ocurrido en Adamuz. Según explicó Manuel Mascaraque, director general de Seguros Generales de Unespa, este paso es determinante.

“Habrá una investigación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y, conocidas las causas, se podrá determinar la responsabilidad y habrá que cuantificarla para cada una de las víctimas”, indicó Mascaraque.

La primera descripción oficial señala que un tren Iryo descarriló y que sus dos últimos vagones invadieron la vía contigua. Veinte segundos después, un tren Alvia colisionó y cayó por un terraplén de cuatro metros.