El mercado del alquiler en España se enfrenta a transformaciones significativas en 2026, en un contexto en el que numerosos contratos suscritos en 2021 están próximos a su finalización y el marco legal vigente continúa su evolución. La conocida Ley de Alquileres, parte de la normativa de vivienda aprobada en años anteriores, ha modificado la relación entre inquilinos y propietarios y su implementación está generando efectos palpables en el mercado. Más de 630.000 contratos de alquiler finalizarán en 2026, según estimaciones oficiales, lo que impactará a más de 1.500.000 personas que se verán en la necesidad de renegociar o cambiar de vivienda si no logran renovar los acuerdos actuales. Esta circunstancia se presenta en un entorno de precios que permanecen elevados tras años de crecimiento sostenido y de escasez de oferta, especialmente en las grandes urbes. El fenómeno que muchos denominan “fin de la Ley de Alquileres” se relaciona, en parte, con el vencimiento de contratos con condiciones antiguas y la plena implementación de las normativas establecidas por la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En este contexto, los contratos pueden gozar de mayor estabilidad si así se acuerda y se establecen límites claros para los aumentos de renta. Por ejemplo, la actualización del alquiler debe ajustarse a un índice específico -el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV)- que ha reemplazado al antiguo IPC en numerosos casos y limita los incrementos anuales en las áreas declaradas como tensionadas. Esto proporciona mayor previsibilidad a los inquilinos y restringe aumentos arbitrarios en el precio. A su vez, los arrendadores deben adaptarse a nuevas obligaciones: registrar todos los contratos y cumplir con criterios más rigurosos en zonas de alta demanda. Esto puede implicar más documentación y más requisitos administrativos, aunque también ofrece cuadros de referencia más claros para la planificación de inversiones. Para los inquilinos, el cambio más evidente es una protección mucho más sólida contra subidas de renta arbitrarias mientras esté vigente el contrato: solo se podrán aplicar incrementos si se respetan estrictamente los plazos y las condiciones pactadas. En el caso de los propietarios, la llegada de 2026 obliga a adaptarse a la nueva regulación y a gestionar los contratos con mayor rigor en los aspectos formales. Los expertos en derecho señalan que, si se preparan bien, esto se traduce en una mayor seguridad jurídica, aunque también supone más trámites y controles administrativos. Además, en determinadas circunstancias la ley permite que el inquilino siga ocupando la vivienda aunque el propietario no quiera renovar el contrato, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. De esta forma, se garantiza una mayor estabilidad residencial tanto para familias como para personas con contratos de larga duración. Estos cambios en el mercado del alquiler llegan después de años de fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda en España. El precio medio ha subido de manera constante y se mantiene en niveles muy altos, lo que ha ejercido una presión constante sobre las familias y ha alimentado intensos debates políticos sobre cómo conseguir un acceso a la vivienda más justo y asequible. En este escenario, medidas como la declaración de “zonas de mercado residencial tensionado” permiten fijar límites máximos de precio en determinados municipios. Comunidades como Navarra ya han aplicado estas restricciones y han conseguido rebajas significativas en los alquileres de las zonas reguladas. Al mismo tiempo, el fuerte aumento de los contratos de temporada (de corta duración) se ha convertido en una estrategia habitual para algunos propietarios que quieren eludir las normas más estrictas de la LAU. Esta tendencia ha abierto un nuevo debate sobre si estas prácticas necesitan una regulación mucho más detallada.