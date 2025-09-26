En las últimas décadas, la crisis de viviendas en España se ha intensificado hasta alcanzar su estado actual y eso se puede ver reflejado en las estadísticas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares vivía de alquiler, un aumento respecto a los datos del año anterior. Herencias y sucesiones Ley de Sucesiones: el Gobierno confirma el trámite para cobrar la pensión de tu abuelo fallecido Finanzas Hacienda sancionará a todas las personas que transfieran esta cantidad de dinero a sus familiares A su vez, esta tendencia tiene un mayor peso en las regiones más demandadas, como Baleares con un 30,9% de viviendas en alquiler; Cataluña con un 27,9%; y Madrid con un 27,1%. Y la situación empeora en zonas turísticas donde el crecimiento de alquiler turístico o temporal en los últimos años ha provocado un aumento de precio y escasez en la oferta. Ante estas problemáticas, la legislación española ha decidido tomar medidas para apaciguar la crisis de viviendas y el crecimiento de los alquileres turísticos. La nueva reforma de la Ley de Vivienda, conocida como la ley de alquileres, trae grandes cambios para aquellos que alquilan una vivienda en España. Los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque el propietario no quiera renovarlos La nueva ley aplicará el derecho de permanencia en la vivienda. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el artículo 10 decreta que los contratos de alquiler firmados desde el 6 de marzo de 2019 se prorrogarán de forma automática. Esta renovación obligatoria ocurrirá si su duración es menor a: Seguridad social El Gobierno confirmó una pensión mensual para todas las amas de casa aunque nunca hayan cotizado Finanzas Un abogado advierte: “El Gobierno te multará por transferirle dinero a tus familiares si cometes este error” De modo que si los inquilinoscumplen con los pagos y las condiciones del contrato, podrán seguir en la vivienda hasta completar ese periodo ya pactado, independientemente de si el propietario quiera renovar el contrato o no. El arrendatario, por su parte, no podrá romper el alquiler durante el tiempo establecido por ley. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explicaron que”esta normativa garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas en alquiler". ¿Qué pueden hacer los propietarios? El objetivo de esta medida es que los inquilinos tengan más estabilidad en un mercado variable, donde los precios suben año a año. Esta reforma fue bien recibida por los inquilinos, pero desató las protestas de los propietarios, quienes consideran que es un atentado contra su propiedad privada. Las asociaciones de propietarios consideran que limita su capacidad para disponer libremente de las viviendas, de modo que si quieren vender o subir la renta, estas opciones quedarán bloqueadas. Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), aseguraron que “Esta ley podría reducir la oferta de pisos en alquiler. Muchos propietarios optarían por alquilar a corto plazo o retirar viviendas del mercado". Como resultado de estas restricciones, algunos propietarios optarán por alquilar sus viviendas a corto plazo en lugar de comprometerse con un inquilino a largo plazo. Esta tendencia podría potenciar aún más la escasez de viviendas de alquiler de larga duración y aumentar las dificultades de los españoles para acceder a un hogar estable. Así impactará la reforma de Vivienda en el alquiler Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Inquilinos y Usuarios (FAIU) se expresaron a favor de la medida. “Garantiza una vivienda estable y protege a quienes más lo necesitan”, afirmaron en un comunicado. Por otro lado, algunos expertos inmobiliarios advirtieron que la caída en la oferta podría aumentar los precios. “Menos pisos disponibles termina con el aumento de precios y un posible daño al mercado”, alertaron desde la consultora inmobiliaria Idealista.