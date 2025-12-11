La estafa que vacía tu cuenta bancaria solo por comprar en el supermercado, ¿cómo evitar perder todos tus ahorros?. (Fuente: archivo).

El marco legal español fija límites estrictos para los embargos de cuentas y salarios, con el fin de asegurar que ningún ciudadano quede por debajo del mínimo vital.

Esta protección aparece en el Artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que define con precisión qué parte del dinero es inembargable. En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) asciende a 1184 euros mensuales en 14 pagas, cifra que sirve como base para calcular los tramos.

Las entidades bancarias deben respetar este umbral cuando reciben una orden judicial. Incluso en procedimientos de apremio, la ley exige preservar el importe equivalente al SMI para garantizar la subsistencia económica del deudor.

Qué dice la ley sobre los límites al embargo

El Artículo 607 LEC determina que “es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el Salario Mínimo Interprofesional”. Este principio marca la protección mínima para todos los ciudadanos.

Cuando el ingreso supera el SMI, la ley aplica una escala progresiva sobre el excedente: 30% hasta el doble del SMI, 50% hasta el triple, 60% hasta el cuádruple, 75% hasta el quíntuple y 90% por encima de cinco veces el SMI. En 2025 esta estructura cobra mayor importancia por la subida del SMI del 4,41%.

Esta regla opera en cualquier embargo impulsado por resolución judicial o administrativa. La protección funciona como un colchón legal que garantiza que la persona embargada conserve ingresos básicos.

Cómo actúan los bancos ante una orden de embargo

Cuando llega un mandato judicial, los bancos deben identificar el origen de los ingresos. Si el dinero corresponde al mes en curso y proviene de salarios o pensiones, no puede ser embargado cuando no supera el SMI.

Las entidades también deben diferenciar ingresos protegidos de otros fondos depositados. Si conviven salarios con otros ingresos, la parte equivalente al SMI sigue siendo inembargable. Los saldos acumulados previos sí pueden ser embargados, siempre que no estén protegidos por norma específica.

Este control evita que las retenciones afecten el sustento básico del ciudadano. Sin embargo, obliga a los bancos a aplicar criterios técnicos y a justificar cualquier bloqueo.

Embargo de sueldo: cuándo puede intervenir Hacienda

No estar al día con Hacienda puede activar un embargo. Esta medida se aplica cuando una persona acumula deudas fiscales y no cumple con los requerimientos administrativos. Antes de ejecutar la retención, la Agencia Tributaria debe agotar el período voluntario de pago.

La ejecución se apoya en la Ley General Tributaria. Según la normativa vigente, “la Administración puede proceder al embargo de sueldos, salarios y pensiones con las limitaciones que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

La retención nunca puede afectar al tramo inembargable del salario. A partir del SMI en 2025 (1134 euros), se aplican los tramos del Artículo 607 LEC: 30%, 50%, 60%, 75% y 90%, según cada nivel de ingresos.

