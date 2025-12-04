Enhorabuena jubilados: Bankinter adelanta la fecha de cobro de las pensiones en diciembre de 2025.

Los beneficiarios de pensiones en España vuelven a encontrarse con una buena noticia para su bolsillo. Bankinter ha tomado la iniciativa de adelantar el abono de las pensiones, una medida que busca brindar más estabilidad económica a estos colectivos.

Con este anticipo, los pensionistas tienen un acceso temprano a los recursos que necesitan para atender sus necesidades cotidianas sin esperar a la fecha oficial de cobro.

La entidad financiera será la primera en abonar la paga correspondiente a las pensiones en diciembre de 2025. ¿Cuándo cobro?

En noviembre de 2025, la Seguridad Social destinó 27.120 millones de euros para el pago de pensiones contributivas, lo que incluye la nómina ordinaria de noviembre y la paga extraordinaria de Navidad.

La nómina ordinaria de este mes fue de 13.720 millones de euros, y a ello se sumó la paga extra, por un total de 13.399,7 millones de euros.

Bankinter adelanta la fecha de cobro de las pensiones en diciembre de 2025

Muchos bancos abonan la pensión el día 25 de cada mes, lo que ha generado la idea equivocada de que la Seguridad Social efectúa el pago en esa fecha. Sin embargo, lo que realmente hacen algunas entidades es anticipar el ingreso. Al conocer qué clientes reciben una pensión y cuál es su cuantía, deciden adelantarla unos días.

A pesar de ello, desde HelpMyCash señalan que los bancos no asumen ninguna obligación de pagar antes del primer día hábil de cada mes. Ese es el momento en el que la Seguridad Social realiza oficialmente el abono de las pensiones.

En esta ocasión, Bankinter ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al martes, 23 de diciembre con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de diciembre

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son:

Banco Sabadell: 24 de diciembre

Banco Santander: 24 de diciembre

BBVA: 24 de diciembre

CaixaBank: 24 de diciembre

Ibercaja: 24 de diciembre

Unicaja: 23 de diciembre

ING: 25 de diciembre

Abanca: 26 de diciembre

Laboral Kutxa: 24 de diciembre

Gasto en pensiones

El gasto total de pensiones en España fue de 13.720,25 millones de euros en noviembre de 2025, lo que supone un aumento del 6,02% con respecto al mismo mes del año pasado.

Enhorabuena jubilados: Bankinter adelanta la fecha de cobro de las pensiones en diciembre de 2025.

Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 10.032,72 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (2202,36millones de euros), incapacidad permanente (1271,01millones), orfandad (177,51millones) y las de favor familiar (36,66millones).