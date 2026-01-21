El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha defendido este martes la convocatoria de elecciones generales al subrayar que “España no puede seguir sin presupuestos”, porque es “una anomalía”, aparte de “ineficiente desde el punto de vista económico”.

“En cualquier país democrático, no se le pasa a nadie por la cabeza pasarse una legislatura sin un presupuesto”, ha afirmado el vicepresidente de la CEOE, quien ha argumentado que hay un presupuesto -prorrogado desde 2023- de un Parlamento que “no es el actual y, por tanto, no tiene el apoyo de la soberanía popular”, informó EFE.

Por tanto, ha insistido en que si no se es capaz de tener un presupuesto “hay que cambiar la composición del Parlamento” para que se puedan aprobar nuevas cuentas.

¿Qué dijo sobre el crecimiento de España?

Fernández de Mesa ha concretado sobre España, que la economía crece muy por encima de la media europea por el importante aumento de la población, el gasto público, los fondos europeos y el empuje del turismo.

Si bien ha incidido en que la renta per cápita no está aumentando y en que son necesarias reformas, por lo que los presupuestos, ha reiterado, “son una prioridad en España que no se puede retrasar más”.

En su opinión, “la sostenibilidad de España va a venir determinada por la inversión” pública y privada, que es la partida del crecimiento económico que peor se ha comportado después de la pandemia y que ha perdido posición respecto al PIB.

Empresarios españoles reclaman al Gobierno llamar a elecciones. Raquel Manzanares

Nuevo sistema de financiación autonómica: “puede suponer la reducción de las inversiones”

Preguntado por la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, ha opinado que “lo que no se puede hacer son juegos malabares”, que “hay que ser transparentes cuando se define un sistema de financiación”.

Asimismo, ha asegurado que si se vacía de recursos la administración central, se desprotege el pago de las pensiones o de la deuda y puede suponer la reducción de las inversiones.

Empresarios piden llamar a elecciones por falta de presupuestos en España. (foto: Pexels).

Economía mundial: los desafíos que enfrenta Europa, según Fernández de Mesa

En declaraciones a los medios tras participar en un foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (Adea), ha subrayado los cambios en la economía mundial con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

En ese sentido, ha alertado de las políticas que van hacia el bilateralismo, las amenazas arancelarias, un dólar débil con un elevadísimo endeudamiento de aquel país y una China que “produce bienes de primera” y que lidera muchos sectores tecnológicos.

Ante esta coyuntura, Fernández de Mesa ha advertido de que Europa se puede quedar atrás, de que no hay tiempo para reaccionar y de que necesita transformarse de una forma rápida.