El Gobierno español recibió un respaldo judicial fundamental para su política de vivienda. Justamente, el Ministerio de Vivienda celebró la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la legalidad de los límites a las subidas anuales de los alquileres, una medida orientada a mitigar el impacto de la inflación y a fortalecer la protección de los inquilinos. Desde el departamento encargado de la política habitacional se enfatizó que la decisión del alto tribunal establece una respuesta “estructural” ante las tensiones de precios que, en situaciones extraordinarias, comprometen el acceso a la vivienda. La resolución respalda el criterio de que el legislador puede intervenir cuando existen razones de interés general debidamente justificadas. El fallo también impide las reclamaciones patrimoniales promovidas por propietarios y empresas de arrendamiento. El Supremo ratificó la desestimación de esas demandas y validó la aplicación de límites “razonables y razonados” en ausencia de un acuerdo entre las partes para actualizar la renta. La sentencia remarca que, tras el shock inflacionario vinculado a la guerra en Ucrania, el Estado adoptó instrumentos excepcionales para evitar traslados automáticos del IPC a los contratos. El tribunal sostiene que la limitación de la actualización anual persigue un objetivo legítimo: frenar la escalada inflacionaria y proteger a los arrendatarios más vulnerables. En ese marco, considera que la medida no supone una privación del derecho de propiedad ni vacía su contenido esencial. El fallo, además, establece los límites de la intervención pública, sin suprimir la libertad contractual. De esta manera, determina un marco de contención en ausencia de consenso entre propietario e inquilino, lo que refuerza la previsibilidad del sistema. La validación del Supremo reduce la incertidumbre regulatoria y fortalece la capacidad del Estado para actuar ante ciclos de precios extremos. Para el Ministerio de Vivienda, el respaldo judicial aporta seguridad jurídica y continuidad a una política que busca estabilidad. Así, en el mercado, la resolución podrá imponer expectativas: