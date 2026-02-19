El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.680.803 MWh con respecto a los 12.596.714 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 28.55 euros el MWh, unos 15.2 euros menos que el día previo. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 101,46 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de -1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: