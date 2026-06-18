Oficial | El país suma un nuevo helicóptero NH-90 y acelera un plan militar de más de 4.200 millones de euros

La modernización de las Fuerzas Armadas españolas sigue avanzando. El Ejército de Tierra ha recibido un nuevo helicóptero NH-90, una incorporación que forma parte del ambicioso programa impulsado por el Ministerio de Defensa para renovar capacidades operativas y reforzar la industria nacional vinculada al sector militar.

Con esta entrega, ya son 22 las aeronaves incorporadas dentro de un proyecto estratégico que contempla la adquisición de un centenar de helicópteros para los distintos ejércitos. La iniciativa se integra en los planes de seguridad y defensa que el Gobierno considera prioritarios para los próximos años.

Además del componente operativo, el programa NH-90 tiene una fuerte dimensión industrial y tecnológica, con impacto directo sobre el empleo cualificado, la innovación y el desarrollo de capacidades estratégicas dentro de España.

Festejan las Fuerzas Armadas | Así son los 105 helicópteros NH-90 TTH que consolidan el rearme del país: "Los primeros con armamento pesado" (foto: archivo).

El Ejército de Tierra recibe otro NH-90 y eleva a 22 los helicópteros entregados

El nuevo helicóptero NH-90 fue recibido oficialmente en las instalaciones de Airbus Helicopters España, ubicadas en Albacete, durante un acto presidido por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

La incorporación se suma a los 21 helicópteros ya entregados anteriormente, elevando el total a 22 unidades dentro del programa actualmente en marcha.

La entrega forma parte de uno de los proyectos de modernización más importantes impulsados por el Ministerio de Defensa y se integra dentro del Plan Nacional de Helicópteros 2025.

Según explicó Defensa, este programa constituye uno de los pilares fundamentales del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El plan militar contempla 100 helicópteros y una inversión superior a 4200 millones

La adquisición de helicópteros NH-90 forma parte de una estrategia de largo plazo diseñada para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas. El programa contempla la compra de 100 aeronaves para los distintos ejércitos, con una inversión superior a los 4200 millones de euros.

A las unidades ya entregadas se añaden las aeronaves que actualmente se encuentran en proceso de recepción y una tercera fase que ha sido contratada recientemente para ampliar el número de helicópteros incorporados.

Desde Defensa destacan que esta planificación permite garantizar la continuidad del proyecto y asegurar una modernización progresiva de las capacidades aéreas militares.

Defensa destaca la modernización y la autonomía estratégica de España

Durante el acto de recepción, Amparo Valcarce afirmó que el nuevo NH-90 “refleja el compromiso sostenido de España con la modernización de sus capacidades de defensa y con el fortalecimiento de nuestra base industrial y tecnológica de la defensa”.

La secretaria de Estado también subrayó que cada nueva incorporación a las Fuerzas Armadas “contribuye a una España más segura, más autónoma y mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro”.

El Ministerio de Defensa considera que el programa tiene una relevancia que va más allá del ámbito militar , ya que contribuye a fortalecer capacidades tecnológicas consideradas estratégicas para el país. Además, el proyecto se presenta como un ejemplo de cooperación europea y de participación en programas multinacionales de elevada complejidad tecnológica.

El impacto industrial del programa NH-90 en España

Así son los 105 helicópteros NH-90 TTH que consolidan el rearme de las Fuerzas Armadas: "Los primeros con armamento pesado". Fuente: Archivo

Uno de los aspectos más destacados por Defensa es la dimensión económica e industrial asociada al programa NH-90.

Según el Ministerio, la iniciativa genera carga de trabajo sostenida para la industria española y favorece la creación de empleo altamente cualificado vinculado a actividades tecnológicas avanzadas.

También impulsa el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo nacional, fortaleciendo capacidades industriales consideradas clave para el futuro.

Defensa sostiene que el programa tiene un impacto directo en la autonomía estratégica y en la soberanía tecnológica de España, dos objetivos que han ganado relevancia dentro de las políticas europeas de seguridad y defensa en los últimos años.