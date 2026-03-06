El precio medio de la luz para el sábado, 7 de marzo de 2026 en España será de 62.98 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -107 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 134,38 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 6,34 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: