En España, el precio medio de la luz para el sábado, 18 de abril de 2026 será de 47.78 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.252 % respecto al valor de ayer que fue de 70.81 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del sábado, 18 de abril de 2026, las horas más elevadas para el uso de la energía eléctrica se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 107,65 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: