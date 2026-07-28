En España, el precio medio de la luz para el miércoles, 29 de julio de 2026 será de 120.43 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -263 % respecto al valor de ayer que fue de 123.68 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 29 de julio?

Para el miércoles, 29 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 216,36 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 216.36 euros De 22:00 a 23:00 192.93 euros De 20:00 a 21:00 185.69 euros De 23:00 a 24:00 172.38 euros De 0:00 a 1:00 171.17 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 29 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 3,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 3.02 euros De 14:00 a 15:00 3.36 euros De 15:00 a 16:00 3.58 euros De 12:00 a 13:00 3.64 euros De 16:00 a 17:00 20.57 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 171.17 De 1:00 a 2:00 167.14 De 2:00 a 3:00 167.78 De 3:00 a 4:00 168.46 De 4:00 a 5:00 168.4 De 5:00 a 6:00 168.59 De 6:00 a 7:00 169.88 De 7:00 a 8:00 170.85 De 8:00 a 9:00 166.15 De 9:00 a 10:00 123.8 De 10:00 a 11:00 89.97 De 11:00 a 12:00 30.53 De 12:00 a 13:00 3.64 De 13:00 a 14:00 3.02 De 14:00 a 15:00 3.36 De 15:00 a 16:00 3.58 De 16:00 a 17:00 20.57 De 17:00 a 18:00 81.0 De 18:00 a 19:00 109.48 De 19:00 a 20:00 135.52 De 20:00 a 21:00 185.69 De 21:00 a 22:00 216.36 De 22:00 a 23:00 192.93 De 23:00 a 24:00 172.38

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

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