El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 11.450.554 MWh con respecto a los 12.572.729 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 20.96 euros el MWh, unos 5.96 euros más que ayer. Para el lunes, 9 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 97,1 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: