Este domingo, 8 de febrero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 6.56 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -493 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). A lo largo del domingo, 8 de febrero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 53 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 2,47%, lo que supone 180,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 67,17% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: