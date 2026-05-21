El precio medio de la luz para el viernes, 22 de mayo de 2026 en España será de 56.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -271 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 22 de mayo?

Para el viernes, 22 de mayo de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 118,94 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 118.94 euros De 22:00 a 23:00 117.76 euros De 0:00 a 1:00 110.36 euros De 23:00 a 24:00 108.94 euros De 6:00 a 7:00 107.1 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 22 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros De 16:00 a 17:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 110.36 De 1:00 a 2:00 97.85 De 2:00 a 3:00 84.43 De 3:00 a 4:00 82.12 De 4:00 a 5:00 81.78 De 5:00 a 6:00 88.22 De 6:00 a 7:00 107.1 De 7:00 a 8:00 102.02 De 8:00 a 9:00 60.07 De 9:00 a 10:00 12.4 De 10:00 a 11:00 0.21 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.34 De 18:00 a 19:00 15.62 De 19:00 a 20:00 58.96 De 20:00 a 21:00 103.49 De 21:00 a 22:00 118.94 De 22:00 a 23:00 117.76 De 23:00 a 24:00 108.94

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?