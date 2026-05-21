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El precio medio de la luz para el viernes, 22 de mayo de 2026 en España será de 56.27 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -271 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 22 de mayo?
Para el viernes, 22 de mayo de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 118,94 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|118.94 euros
|De 22:00 a 23:00
|117.76 euros
|De 0:00 a 1:00
|110.36 euros
|De 23:00 a 24:00
|108.94 euros
|De 6:00 a 7:00
|107.1 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 22 de mayo?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|110.36
|De 1:00 a 2:00
|97.85
|De 2:00 a 3:00
|84.43
|De 3:00 a 4:00
|82.12
|De 4:00 a 5:00
|81.78
|De 5:00 a 6:00
|88.22
|De 6:00 a 7:00
|107.1
|De 7:00 a 8:00
|102.02
|De 8:00 a 9:00
|60.07
|De 9:00 a 10:00
|12.4
|De 10:00 a 11:00
|0.21
|De 11:00 a 12:00
|0.0
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|-0.01
|De 17:00 a 18:00
|0.34
|De 18:00 a 19:00
|15.62
|De 19:00 a 20:00
|58.96
|De 20:00 a 21:00
|103.49
|De 21:00 a 22:00
|118.94
|De 22:00 a 23:00
|117.76
|De 23:00 a 24:00
|108.94
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las estancias cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.