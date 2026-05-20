El precio medio de la luz para el jueves, 21 de mayo de 2026 en España será de 58.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 441 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 21 de mayo?

En el transcurso del jueves, 21 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 124,6 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 124.6 euros De 22:00 a 23:00 122.69 euros De 21:00 a 22:00 120.9 euros De 7:00 a 8:00 116.42 euros De 23:00 a 24:00 110.0 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 21 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 -0.5 euros De 15:00 a 16:00 -0.5 euros De 16:00 a 17:00 -0.5 euros De 13:00 a 14:00 -0.3 euros De 12:00 a 13:00 -0.02 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 124.6 De 1:00 a 2:00 106.0 De 2:00 a 3:00 100.34 De 3:00 a 4:00 90.1 De 4:00 a 5:00 82.36 De 5:00 a 6:00 88.7 De 6:00 a 7:00 93.17 De 7:00 a 8:00 116.42 De 8:00 a 9:00 102.99 De 9:00 a 10:00 43.71 De 10:00 a 11:00 0.01 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.02 De 13:00 a 14:00 -0.3 De 14:00 a 15:00 -0.5 De 15:00 a 16:00 -0.5 De 16:00 a 17:00 -0.5 De 17:00 a 18:00 -0.01 De 18:00 a 19:00 0.84 De 19:00 a 20:00 26.87 De 20:00 a 21:00 81.5 De 21:00 a 22:00 120.9 De 22:00 a 23:00 122.69 De 23:00 a 24:00 110.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?