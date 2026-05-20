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El precio medio de la luz para el jueves, 21 de mayo de 2026 en España será de 58.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 441 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 21 de mayo?
En el transcurso del jueves, 21 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 124,6 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|124.6 euros
|De 22:00 a 23:00
|122.69 euros
|De 21:00 a 22:00
|120.9 euros
|De 7:00 a 8:00
|116.42 euros
|De 23:00 a 24:00
|110.0 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 21 de mayo?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de -0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|-0.5 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.5 euros
|De 16:00 a 17:00
|-0.5 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.3 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.02 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|124.6
|De 1:00 a 2:00
|106.0
|De 2:00 a 3:00
|100.34
|De 3:00 a 4:00
|90.1
|De 4:00 a 5:00
|82.36
|De 5:00 a 6:00
|88.7
|De 6:00 a 7:00
|93.17
|De 7:00 a 8:00
|116.42
|De 8:00 a 9:00
|102.99
|De 9:00 a 10:00
|43.71
|De 10:00 a 11:00
|0.01
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.02
|De 13:00 a 14:00
|-0.3
|De 14:00 a 15:00
|-0.5
|De 15:00 a 16:00
|-0.5
|De 16:00 a 17:00
|-0.5
|De 17:00 a 18:00
|-0.01
|De 18:00 a 19:00
|0.84
|De 19:00 a 20:00
|26.87
|De 20:00 a 21:00
|81.5
|De 21:00 a 22:00
|120.9
|De 22:00 a 23:00
|122.69
|De 23:00 a 24:00
|110.0
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y minimizar la necesidad de encender las luces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.