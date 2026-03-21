El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del domingo marcó hasta los 11.741.985 MWh con respecto a los 11.787.896 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 27.84 euros el MWh, unos 41.47 euros más que ayer. En el transcurso del domingo, 22 de marzo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 76,85 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -3,08 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 2,03%, lo que supone 144,2 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 64,35% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: