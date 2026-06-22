Llega el fin de las escalas en los vuelos, cada vez más cerca: este nuevo avión podría volar 17.680 kilómetros casi sin parar

La industria de la aviación está cada vez más cerca de eliminar uno de los aspectos más incómodos de los viajes internacionales: las escalas. Airbus ha desarrollado una nueva versión de largo alcance de su familia A350 con el objetivo de conectar algunas de las ciudades más alejadas del planeta mediante vuelos directos.

El protagonista de esta transformación es el A350-1000ULR, una aeronave diseñada específicamente para realizar trayectos de hasta 22 horas sin escalas. La apuesta del fabricante europeo busca reducir tiempos de conexión, simplificar los desplazamientos internacionales y abrir una nueva etapa en los vuelos de ultra larga distancia.

Según explicó Airbus en un comunicado oficial, este avance permitirá operar rutas que hasta ahora resultaban inviables para la aviación comercial convencional.

Llega el fin de las escalas en los vuelos, cada vez más cerca: este nuevo avión podría volar 18.000 kilómetros casi sin parar airbus

Airbus apuesta por vuelos de 22 horas sin escalas

La nueva aeronave forma parte de una evolución tecnológica que busca ampliar los límites actuales de la aviación comercial. Airbus confirmó que el A350-1000ULR ha sido desarrollado para permitir “vuelos sin escalas entre Sídney, Nueva York y Londres por primera vez en la historia, con tiempos de vuelo de hasta 22 horas”.

La compañía explicó que este salto en autonomía “es posible principalmente gracias a la integración en la estructura de la aeronave de un tanque central trasero adicional, lo que mejora aún más el rendimiento del avión y aumenta su alcance en 1000 millas náuticas”.

Gracias a esta modificación, el modelo podrá recorrer hasta 18.000 kilómetros sin repostar. Esto permitiría conectar algunos de los puntos más distantes del planeta mediante un único trayecto y sin necesidad de realizar escalas intermedias.

El A350-1000ULR ya completó sus primeras pruebas de vuelo

El programa ya superó una etapa clave. Airbus informó que el A350-1000ULR completó su primer vuelo desde Toulouse, Francia, permaneciendo tres horas y 42 minutos en el aire.

Durante el ensayo, la aeronave superó los 41.000 pies de altitud mientras los equipos técnicos realizaron verificaciones generales de rendimiento y probaron la nueva arquitectura del sistema de combustible incorporada para ampliar la autonomía.

Tras el éxito de esta primera prueba, Airbus inició una campaña de certificación que se extenderá durante dos meses. En las próximas semanas también se evaluarán nuevos sistemas de refrigeración para la cocina de a bordo, además de someter a pruebas la ventilación y el control de temperatura de la cabina en condiciones de larga duración.

Project Sunrise: el plan para conectar Londres y Sídney sin parar

El desarrollo del A350-1000ULR forma parte del denominado Project Sunrise, una iniciativa destinada a inaugurar una nueva generación de vuelos directos entre continentes.

La aeronave está siendo desarrollada específicamente para Qantas Airways, que ya encargó doce unidades destinadas a operar rutas ultralargas sin escalas. Según la información difundida por Airbus, el segundo ejemplar fabricado será el primero en ser entregado a la compañía aérea, con una fecha prevista para abril de 2027.

La configuración elegida contempla una cabina premium de cuatro clases con 238 asientos distribuidos en seis plazas de primera clase, 52 de clase ejecutiva, 40 de económica premium y 140 de económica.

El proyecto busca superar incluso al actual vuelo Singapur-Nueva York, considerado uno de los más largos del mundo y cuya duración ronda las 19 horas.

Cómo será viajar en un avión diseñado para pasar casi un día entero en el aire

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Uno de los principales desafíos de los vuelos de ultra larga distancia está relacionado con el bienestar de pasajeros y tripulaciones. Permanecer más de veinte horas dentro de una aeronave obliga a replantear aspectos vinculados con la comodidad y el descanso.

Por ese motivo, Airbus trabaja en una configuración específica para este tipo de operaciones. Además de incorporar sistemas más eficientes, el fabricante prevé un espacio de bienestar donde los pasajeros podrán caminar, estirarse y relajarse durante el vuelo.

La compañía sostiene que estos modelos representan un nuevo estándar para la aviación moderna gracias a una reducción significativa del consumo de combustible y de las emisiones de carbono, junto con mejoras destinadas a hacer más confortable la experiencia de viajar largas distancias sin escalas.