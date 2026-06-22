Construyen una nueva estación de tren que conectará una ciudad clave con todo el país: contará con parking y un espacio para buses. (Foto: Ministerio de Transporte).

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza de manera satisfactoria en la construcción de la nueva estación de tren de Irún, un proyecto estratégico que conectará de forma moderna y eficiente la provincia de Gipuzkoa con el resto de España.

La infraestructura, que se está ejecutando en varias fases para garantizar la continuidad del servicio ferroviario, representa un avance significativo en la movilidad sostenible y unirá la provincia con todo el país mediante la Alta Velocidad y las conexiones existentes.

¿Cómo será la nueva terminal?

La estación de Irún ha recibido una inversión total de casi 75 millones de euros, lo que le permite funcionar como un puente que cruza las 10 vías, estableciendo una conexión directa con la ciudad a través de una nueva plaza.

Este diseño innovador incorpora tres niveles funcionales: la planta baja, que actúa como acceso principal, vestíbulo y núcleos de comunicación (escaleras fijas, mecánicas y ascensor); una entreplanta destinada a oficinas para el personal; y la planta primera, que alberga el vestíbulo principal, con un área de embarque para Cercanías, así como media y larga distancia, además de ofrecer servicios comerciales, cafetería y venta de billetes.

Construyen una nueva estación de tren que unirá a la provincia con todo el país: contará con parking y espacio para buses. (Foto: Ministerio de Transporte).

Inauguración de la primera fase de la estación de trenes de Irun el 13 de enero

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado la fecha de inauguración de la primera fase de la nueva estación de Irun para el 13 de enero del próximo año.

Durante su visita a las obras, acompañado por autoridades locales y autonómicas, el funcionario verificó que las labores de reorganización de vías ya permiten la puesta en servicio de las vías 1, 2 y 3, así como el primer módulo del edificio de viajeros. De este modo, se restablece el punto original de embarque y desembarque de pasajeros, lo que mejora de inmediato la experiencia del viaje.

En consecuencia, se habilita la planta baja con acceso desde la calle Estación, el vestíbulo de Cercanías en la primera planta y el acceso directo a los andenes 1 y 2. Asimismo, se incorpora una oficina de atención al cliente y todos los elementos necesarios de información y señalización. El objetivo es restablecer progresivamente los servicios previos a las obras y alcanzar la plena operatividad en 2027.

Construyen una nueva estación de tren que unirá a la provincia con todo el país: contará con parking y espacio para buses. (Foto: Ministerio de Transporte).

Nuevos espacios y servicios para residentes locales

Uno de los aspectos más destacados para los usuarios radica en que la estación dispondrá de aparcamientos y espacio para autobuses. Frente al edificio de viajeros se establecerán puntos de atención al cliente de operadores de autobuses y servicios de alquiler de automóviles, con una zona común de espera y acceso directo a las nuevas dársenas.

De esta manera, el aparcamiento se reorganizará para ofrecer 150 plazas, que incluirán espacios reservados para personas con movilidad reducida y vehículos eléctricos. Adicionalmente, la zona de parada de autobuses se ampliará de 2 a 5 dársenas, dotadas de marquesina e infraestructuras modernas.

La integración con el entorno urbano se culmina con una plaza que funcionará como punto de conexión con la ciudad, donde se situarán la parada de taxis, el sistema Kiss&Ride y un aparcamiento para bicicletas. La estación también contemplará sostenibilidad energética gracias a un sistema de captación solar en la cubierta que contará con 180 paneles fotovoltaicos.

Conforme a lo manifestado por el entonces secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la entrada en funcionamiento de la alta velocidad ferroviaria en Euskadi no se llevará a cabo hasta finales de 2027.

A pesar de que las obras correspondientes a gran parte de la infraestructura están en curso y algunos tramos ya se han finalizado, aún quedan intervenciones fundamentales por concluir, especialmente aquellas vinculadas a la superestructura ferroviaria (vías, electrificación y sistemas de seguridad) y las estaciones principales, entre las que se incluyen las de Bilbao, Vitoria y Donostia.