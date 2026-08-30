El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del lunes registró hasta los 11.003.983 MWh con respecto a los 12.057.412 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 106.6 euros el MWh, unos 100.98 euros menos que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 31 de agosto?

Para el lunes, 31 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 216 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 216.0 euros De 8:00 a 9:00 202.5 euros De 22:00 a 23:00 200.85 euros De 7:00 a 8:00 185.0 euros De 20:00 a 21:00 184.27 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 31 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 0.0 euros De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 179.11 De 1:00 a 2:00 171.35 De 2:00 a 3:00 147.7 De 3:00 a 4:00 132.83 De 4:00 a 5:00 132.83 De 5:00 a 6:00 141.56 De 6:00 a 7:00 172.04 De 7:00 a 8:00 185.0 De 8:00 a 9:00 202.5 De 9:00 a 10:00 169.2 De 10:00 a 11:00 2.0 De 11:00 a 12:00 0.0 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 0.51 De 18:00 a 19:00 19.9 De 19:00 a 20:00 120.27 De 20:00 a 21:00 184.27 De 21:00 a 22:00 216.0 De 22:00 a 23:00 200.85 De 23:00 a 24:00 180.5

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las dormitorios cuando no las estés usando.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.

Contenido generado por inteligencia artificial.