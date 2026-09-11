La demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 12.917.334 MWh con respecto a los 13.320.607 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 144.51 euros a 118.35 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 12 de septiembre?

En el transcurso del sábado, 12 de septiembre de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 212,62 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 212.62 euros De 20:00 a 21:00 210.99 euros De 21:00 a 22:00 210.75 euros De 1:00 a 2:00 205.88 euros De 22:00 a 23:00 200.94 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 12 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 212.62 De 1:00 a 2:00 205.88 De 2:00 a 3:00 197.97 De 3:00 a 4:00 190.18 De 4:00 a 5:00 184.5 De 5:00 a 6:00 184.5 De 6:00 a 7:00 190.15 De 7:00 a 8:00 196.03 De 8:00 a 9:00 200.75 De 9:00 a 10:00 128.28 De 10:00 a 11:00 5.88 De 11:00 a 12:00 0.1 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 1.0 De 18:00 a 19:00 1.5 De 19:00 a 20:00 123.14 De 20:00 a 21:00 210.99 De 21:00 a 22:00 210.75 De 22:00 a 23:00 200.94 De 23:00 a 24:00 195.28

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las piezas cuando no estés en ellas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.