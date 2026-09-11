Confirmado | El Código Civil establece quién se queda con una vivienda cuando una persona fallece sin testamento

Cuando una persona fallece en España sin dejar testamento, la ley establece quiénes tienen derecho a recibir sus bienes. La vivienda forma parte de la herencia y su destino no queda a elección de los familiares: el Código Civil fija un orden de sucesión que determina quiénes son los herederos.

La sucesión intestada se aplica cuando una persona muere sin testamento válido. En primer lugar, la ley sitúa a los descendientes; después aparecen los ascendientes y, en determinados supuestos, el cónyuge y los familiares colaterales. Por eso, la situación familiar del fallecido resulta clave para determinar quién puede quedarse con la vivienda.

¿Quién hereda la vivienda si el fallecido tenía hijos?

El Código Civil establece que la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente. Los hijos heredan por derecho propio y, en principio, se reparten la herencia en partes iguales. Esto significa que, si una persona fallece sin testamento y deja varios hijos, la vivienda puede quedar en copropiedad entre ellos si forma parte del patrimonio del fallecido.

Confirmado | Estas son las personas que pueden quedarse con tu herencia si no tienes hijos ni cónyuge (foto: Freepik). drazen_zigic

Si uno de los hijos ya había fallecido, sus descendientes pueden ocupar su lugar en la herencia mediante el derecho de representación. De esta forma, los nietos pueden recibir la parte que habría correspondido a su progenitor. La distribución concreta depende de la composición de la familia y del resto de los bienes y derechos que integren la herencia.

La existencia de un cónyuge tampoco significa que este pase automáticamente a ser el único propietario de la vivienda. Cuando existen descendientes, el cónyuge superviviente tiene los derechos que establece la legislación sucesoria, que pueden incluir el usufructo de una parte de la herencia, mientras que la propiedad corresponde a los herederos según las reglas aplicables.

¿Qué ocurre con la casa si no hay hijos?

Si el fallecido no tiene hijos ni otros descendientes, el Código Civil establece que la herencia pasa a los ascendientes. El padre y la madre heredan por partes iguales cuando ambos están vivos. Si no existen, la ley continúa el orden sucesorio hacia los ascendientes más próximos.

Confirmado | Estas son las personas que pueden quedarse con tu herencia si no tienes hijos ni cónyuge (foto: Freepik). Freepik

Si tampoco existen ascendientes, el cónyuge superviviente tiene preferencia sobre los familiares colaterales y sucede en todos los bienes del fallecido, siempre que no exista una separación legal o de hecho en los términos previstos por la ley. Después aparecen los hermanos y los hijos de hermanos, y posteriormente otros parientes hasta el cuarto grado.

Por lo tanto, una vivienda no pasa automáticamente al Estado ni queda sin propietario porque su titular haya muerto sin testamento. El Código Civil establece un orden concreto de sucesión. No obstante, España cuenta con derechos civiles especiales en determinadas comunidades autónomas, por lo que el caso concreto puede variar según el lugar y la normativa sucesoria aplicable.