Condenan a una empleada doméstica que se transfirió 7000 euros por Bizum desde el móvil del hombre al que cuidaba

Una empleada del hogar de San Sebastián ha sido condenada después de utilizar el teléfono móvil del hombre al que cuidaba para enviarse 7000 euros por Bizum a su propia cuenta.

Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2025. Durante ese periodo, la mujer realizó un total de 17 operaciones sin conocimiento ni consentimiento del perjudicado.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa le impuso una pena de 21 meses y un día de prisión, aunque la entrada en la cárcel ha quedado suspendida bajo una serie de condiciones.

Se envió 7000 euros por Bizum en 17 operaciones

Condenan a una empleada doméstica que se transfirió 7000 euros por Bizum desde el móvil del hombre al que cuidaba. Fuente: Freepik

Según los hechos reconocidos por la acusada, la mujer aprovechó su trabajo en el domicilio del perjudicado para acceder a su teléfono móvil y realizar las transferencias mediante Bizum.

Las operaciones comenzaron el 10 de enero de 2025. El primer envío fue de 300 euros y, a partir de ese momento, se sucedieron nuevas transferencias hasta el 24 de marzo.

En total realizó 17 movimientos, por cantidades comprendidas entre los 200 y los 700 euros, hasta alcanzar los 7000 euros. El propietario del teléfono no había autorizado las operaciones ni tenía conocimiento de que el dinero estaba siendo transferido.

La Audiencia la condena a 21 meses de prisión

La sentencia fue dictada el 10 de julio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ya es firme. La acusada reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por el Ministerio Fiscal durante la audiencia preliminar.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una condena de dos años y medio de prisión, aunque posteriormente modificó su petición y la redujo a 21 meses y un día.

La pena quedó finalmente fijada en ese periodo, además de la obligación de devolver al perjudicado la totalidad del dinero sustraído.

Por qué no tendrá que entrar en prisión

Pese a la condena, la mujer no tendrá que ingresar de manera inmediata en prisión. La Audiencia acordó suspender la ejecución de la pena durante dos años.

Entre las circunstancias valoradas figura que la condenada carece de antecedentes penales y que se comprometió a reparar económicamente el daño causado.

Para mantener esa suspensión deberá cumplir dos condiciones: no volver a delinquir durante esos dos años y devolver los 7.000 euros en el calendario pactado.

Si incumple las condiciones fijadas, la suspensión podría revocarse y la mujer podría verse obligada a cumplir la pena de prisión impuesta.

Condenan a una empleada doméstica que se transfirió 7000 euros por Bizum desde el móvil del hombre al que cuidaba Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo devolverá los 7000 euros

La condenada se comprometió a reintegrar la cantidad sustraída mediante 14 mensualidades de 500 euros.

El calendario de devolución comenzó en agosto de 2026 y deberá mantenerse hasta completar los 7.000 euros.

El pago forma parte de las condiciones vinculadas a la suspensión de la pena de prisión.

Por tanto, el cumplimiento del acuerdo económico será determinante para que la condenada pueda mantener la suspensión y evitar su ingreso en prisión.