Adiós a la licencia de conducir: el Gobierno le prohíbe la renovación del carnet a todas estas personas

Los conductores mayores de 70 años deben cumplir un requisito obligatorio para mantener vigente su permiso de conducir en España. La normativa establece controles para comprobar que conservan las condiciones físicas y psicológicas necesarias para circular con seguridad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no establece una edad máxima para conducir. Sin embargo, a partir de los 65 años se reducen los períodos de vigencia de los permisos y aumentan la frecuencia de las revisiones, por lo que los conductores deben acreditar de forma periódica que mantienen las aptitudes necesarias.

¿Qué requisito deben cumplir los mayores de 70 años para conservar el carnet?

El requisito fundamental es superar el reconocimiento de aptitud psicofísica en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Allí se evalúan, entre otras cuestiones, las condiciones médicas, visuales, auditivas y psicológicas del conductor para determinar si puede continuar al volante.

Representación creada con IA - El Cronista

Si durante la evaluación se detecta una enfermedad o deficiencia que pueda comprometer la seguridad vial, la renovación puede quedar denegada o condicionada.

El Reglamento General de Conductores recoge distintas enfermedades y deficiencias que pueden impedir la obtención o prórroga del permiso, además de contemplar posibles restricciones o períodos de vigencia inferiores cuando corresponda.

Por lo tanto, cumplir 70 años no provoca por sí mismo la suspensión del carnet. La edad modifica la frecuencia con la que debe renovarse el permiso, mientras que la aptitud para conducir determina si puede mantenerse vigente.

¿Cada cuánto tiempo deben renovar el permiso los conductores mayores?

Para los permisos de coche y motocicleta, entre ellos el permiso B, la vigencia máxima pasa a ser de cinco años a partir de los 65 años. En los permisos profesionales para conducir autobuses y camiones, el período máximo es de tres años.

¿Cada cuánto tiempo deben renovar el permiso los conductores mayores?

Además, los mayores de 70 años tienen una ventaja económica en el trámite: están exentos de pagar la tasa de tráfico para renovar el permiso y únicamente deben abonar el coste correspondiente al reconocimiento médico. La DGT también señala que no es necesario realizar un examen de conducción para renovar el carnet, sino superar el reconocimiento de aptitud psicofísica.

De esta manera, un conductor que supera los 70 años puede continuar conduciendo mientras mantenga las condiciones exigidas y renueve el permiso dentro de los plazos establecidos. La normativa española pone el foco en las capacidades del conductor y no en establecer una prohibición automática por edad.