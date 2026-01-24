La demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 13.191.718 MWh con respecto a los 13.677.313 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 21.16 euros a 11.57 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 25 de enero?

En el transcurso del domingo, 25 de enero de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 39,67 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 39.67 euros De 20:00 a 21:00 35.02 euros De 22:00 a 23:00 35.02 euros De 19:00 a 20:00 35.01 euros De 23:00 a 24:00 29.78 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 25 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.01 euros De 12:00 a 13:00 0.1 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 27.6 De 1:00 a 2:00 17.1 De 2:00 a 3:00 8.0 De 3:00 a 4:00 3.78 De 4:00 a 5:00 3.78 De 5:00 a 6:00 3.78 De 6:00 a 7:00 3.78 De 7:00 a 8:00 3.78 De 8:00 a 9:00 3.78 De 9:00 a 10:00 3.78 De 10:00 a 11:00 1.98 De 11:00 a 12:00 0.91 De 12:00 a 13:00 0.1 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.01 De 17:00 a 18:00 1.2 De 18:00 a 19:00 19.79 De 19:00 a 20:00 35.01 De 20:00 a 21:00 35.02 De 21:00 a 22:00 39.67 De 22:00 a 23:00 35.02 De 23:00 a 24:00 29.78

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 2,24%, lo que supone 152,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 64,34% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: