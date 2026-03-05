Estrenar ropa es algo que todos disfrutan, en especial luego de las rebajas. El problema viene después. Con el paso de los años, las prendas se acumulan (en especial en tiempos donde los gigantes chinos van a la orden del día con las tendencias), dejamos de usarlas y muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con ellas. En muchos hogares, la ropa sin usar termina guardada durante años en el fondo del armario. Allí queda olvidada, ocupando espacio y sin volver a utilizarse. Este fenómeno se repite en millones de viviendas y explica por qué los residuos textiles siguen creciendo. Ante esta situación, España comenzará a probar un nuevo sistema de reciclaje que busca cambiar ese comportamiento. La iniciativa introduce contenedores inteligentes capaces de recompensar económicamente a quienes depositen ropa usada. Para que eso no ocurra, en los últimos años se han ido poniendo en marcha iniciativas para fomentar la reutilización y el reciclaje textil. Entre ellas aparecen puntos específicos de recogida o campañas puntuales en las tiendas donde los consumidores compran ropa. Aun así, el volumen de residuos textiles sigue creciendo. La Unión Europea lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de dar un paso más para impulsar la economía circular y reducir el impacto ambiental de la industria de la moda. En este contexto, España ha confirmado que participará a partir de este mismo año en la implantación de un nuevo sistema de contenedores inteligentes que recompensarán económicamente a quienes depositen ropa usada. El proyecto se plantea como una prueba piloto vinculada a una iniciativa europea de innovación. Su objetivo es probar un modelo de recogida selectiva con incentivos económicos para mejorar el reciclaje textil. El funcionamiento previsto pasa por la instalación de contenedores capaces de identificar y clasificar las prendas mediante tecnología específica. Gracias a este sistema será posible distinguir el tipo y la calidad de las prendas depositadas. No habrá un pago fijo por bolsa o por pieza. La recompensa variará según la calidad del textil entregado y el estado de las prendas depositadas en los contenedores. Las prendas en mejor estado, aptas para una segunda vida, podrían generar una mayor compensación. En cambio, aquellas destinadas únicamente al reciclaje de fibras recibirán una recompensa menor. Por el momento no se han hecho públicas cifras concretas sobre el importe que se abonará. Las autoridades tampoco han detallado cuál será la compensación exacta que recibirán los ciudadanos. Aun así, el sistema busca incentivar la reutilización y evitar que la ropa termine acumulada en los hogares o acabe en la basura. Cabe destacar que no se trata de una medida generalizada en todo el territorio nacional. Tampoco se trata de una reforma legal que obligue a pagar por reciclar ropa en cualquier contenedor. Además, la iniciativa se enmarca en la obligación europea de implantar la recogida separada de residuos textiles. Si los resultados de esta prueba son positivos, el sistema podría consolidarse como una herramienta fija dentro de las políticas de reciclaje textil en los próximos años.