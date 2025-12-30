Una nueva especie de rana fue descrita en la Amazonía de Ecuador por científicos nacionales. El hallazgo se produjo en zonas protegidas de Napo y Pastaza. La investigación estuvo a cargo de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y del Inabio. El descubrimiento vuelve a poner el foco en la biodiversidad amazónica.

La nueva especie de rana, denominada Pristimantis paganus, fue registrada en áreas de difícil acceso. Se trata de un anfibio con rasgos únicos. Su descripción científica aporta datos clave sobre conservación. También alerta sobre amenazas ambientales persistentes.

Según los investigadores, la rana presenta una distribución muy limitada. Este factor incrementa su vulnerabilidad. A pesar de habitar áreas protegidas, enfrenta riesgos concretos. El estudio fue difundido en un comunicado oficial.

Se identificaron 22 especies de ranas en la cuenca del Congo durante la última década (Fuente: Pexels)

Una nueva especie de rana descubierta en la Amazonía ecuatoriana

La nueva especie de rana habita en las provincias amazónicas de Napo y Pastaza. Fue registrada en la Cordillera de Guacamayos y el Cerro de Abitagua. Ambas localidades están separadas por unos 50 kilómetros. El entorno es de alta montaña.

El Inabio explicó que el hallazgo se logró mediante un enfoque de “taxonomía integrativa”. Este método combinó análisis genéticos, morfológicos y geográficos. Así lograron diferenciarla de otras especies similares. El trabajo permitió confirmar su singularidad.

Los investigadores destacaron que estas zonas pertenecen a la Reserva Biológica Colonso Chalupas. También al Parque Nacional Llanganates. Allí predominan bosques nublados. La altitud oscila entre los 2100 y 2500 metros.

Características del Pristimantis paganus

La nueva especie de rana fue denominada Pristimantis paganus o “cutín pagano amazónico”. En las hembras se observa una coloración negra intensa en el dorso. El vientre presenta patrones marmoleados claros. Estos rasgos la diferencian claramente.

El nombre paganus proviene del latín y significa “habitante del bosque”. Según los científicos, alude a sitios alejados de las ciudades. Son áreas remotas y poco exploradas. Allí fue registrada esta rana.

El género Pristimantis es uno de los más diversos del mundo. Cuenta con más de 600 especies reconocidas. Ecuador alberga cerca del 43% de ellas. Esto convierte al país en un centro clave de biodiversidad.

Estado de conservación y amenazas ambientales

Pese a encontrarse en áreas protegidas fue catalogada como “casi amenazada”. Así lo advierten los investigadores en su estudio. La principal causa es su distribución geográfica limitada. Esto reduce su capacidad de adaptación.

Entre los factores de riesgo se menciona la minería ilegal. También la deforestación y el cambio climático. Estas amenazas afectan incluso a zonas protegidas. La supervivencia a largo plazo no está garantizada.

Desde el Inabio alertaron que la diversidad real podría estar subestimada. Muchas especies permanecen ocultas bajo nombres ya conocidos. Por eso, cada hallazgo resulta clave. Amplía el conocimiento sobre los anfibios.