¿El cajero te tragó la tarjeta? Esto es lo que jamás debes hacer para recuperarla. Fuente: Shutterstock.

En esta noticia Qué hacer cuando el cajero automático retiene la tarjeta

Aunque las tarjetas se han popularizado como el método de pago más utilizado en España y existen múltiples aplicaciones para transacciones sin efectivo, a veces aún necesitamos acercarnos a un cajero automático. En estos momentos, puede surgir un inconveniente, como que, tras descontar el monto de nuestra cuenta, el cajero no suministre el dinero.

Esto puede ser debido a falta de efectivo, un fallo técnico o manipulación fraudulenta. Si sucede, es vital verificar que no existan bloqueos en el cajero, contactar al banco responsable y conservar cualquier recibo o información relacionada con la transacción.

Qué hacer cuando el cajero automático retiene la tarjeta

Otra situación problemática es cuando el cajero retiene nuestra tarjeta. El Banco de España indica que las causas más comunes incluyen: ingresar repetidamente un PIN incorrecto, no retirar la tarjeta en el tiempo establecido, una orden de retención por parte del banco porque la tarjeta esté caducada o bloqueada, o problemas técnicos.

Si esto ocurre, es crucial actuar con rapidez. Debes comunicarte inmediatamente con el banco a través de la información de contacto en el cajero o, si es posible, con el personal de la sucursal. Si no se logra establecer contacto, es aconsejable bloquear la tarjeta a través de la banca online para prevenir un uso indebido.

Es fundamental no alejarte nunca del cajero mientras se gestionan estas incidencias, ya que podría expulsar la tarjeta inesperadamente. Una vez resuelto, es recomendable revisar los movimientos bancarios para detectar y reportar transacciones no autorizadas.