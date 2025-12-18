El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% y fijan el objetivo de inflación: estas son las previsiones para 2026. (Fuente: archivo).

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2% porque la inflación está en el objetivo y seguirá ahí.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró “que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo”, según un comunicado.

Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha comentado estas decisiones en una conferencia de prensa en Fráncfort a las 14.45 horas (13.45 horas GMT).

BCE: ¿qué se decidió sobre los tipos de interés?

El BCE también mantiene los tipos de interés de las subastas semanales de financiación en el 2,15%, y de los préstamos a un día en el 2,40%. El Consejo de Gobierno decidirá qué hacer con los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos.

“ Las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas”, añade el comunicado del BCE .

El Consejo de Gobierno hace hincapié en que no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % porque la inflación está en el objetivo. (Fuente: Archivo)

BCE: ¿qué prevén para la inflación en 2026?

La inflación se ha revisado al alza para 2026, debido a que el BCE espera ahora que la inflación de los servicios descienda más lentamente. En ese sentido, el BCE prevé que la inflación general se sitúe en:

2025: 2,1%

2026: 1,9% (frente al 1,7% previsto en septiembre)

2027: 1,8 % (frente al 1,9% previsto en septiembre)

2028: 2,0%

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % porque la inflación está en el objetivo. (Fuente: Shutterstock).

BCE: ¿qué estiman para el crecimiento de la economía?

El BCE estima que el crecimiento de la economía será más vigoroso que el previsto en las proyecciones de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna. De ese modo, el crecimiento económico se revisó al alza y se prevé que se sitúe en: