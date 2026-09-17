Claude, de Anthropic, es una inteligencia artificial que, para muchos, supera a ChatGPT.

Un mercado como el español en el que las empresas, y sobre todo los bancos y constructoras, están apostando muy fuertemente por la inteligencia artificial (IA), actúa como un imán para atraer a los referentes mundiales del sector.

OpenAI anunció en junio que abrirá una oficina en Madrid en el segundo semestre de este año. Anthropic, su principal rival en el Viejo Continente – el otro gran player, SpaceX, no cuenta con presencia física en Europa - tomó la delantera. El gigante estadounidense desembarcó en España con la apertura de una oficina en Madrid.

Con este movimiento, Dario Amorel, quien fundó la empresa en 2021, da un paso más en el pulso que mantiene con OpenAI al extender la red europea, donde ya cuenta con oficinas en Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán.

La creadora de Claude anunció, además, el nombramiento de Cristina Pitarch como country manager. Pitarch es una vieja conocida en el sector, en el que se destacó en el área de ciberseguridad en firmas como Salesforce, Informatica y Google.

La llegada de Anthropic a España obedece a la estrategia de la compañía que puso al país como una pieza clave dentro de su plan europeo y la puerta de entrada para crecer en el mundo hispanohablante. “España tiene todos los ingredientes para liderar la IA en el sur de Europa”, argumenta Pitarch.

En cuanto a la demanda de sus soluciones de IA por parte de las empresas españolas, el Índice Económico de Anthropic muestra que la adopción de Claude en España es 2,7 veces superior a la esperada en función del tamaño de su población. “Estamos por encima de Alemania y un poquito por debajo de Portugal, por lo que todavía nos queda margen”, comenta la country manager.

“España es sede de algunas de las empresas más grandes de Europa y de las startups más innovadoras”, destaca Pitarch, quien asegura que ya existen equipos españoles utilizando Claude en proyectos de gran envergadura en sectores como el bancario, aeroespacial, de infraestructuras y de viajes.

El listado de las empresas con las que trabaja Anthropic incluye Ferrovial, Amadeus, Telefónica, CaixaBank, BBVA, Konecta e Indra. Anthropic busca también ampliar su base de clientes con la incorporación de las pymes y startups.

Lo cierto es que a la hora de ganar nuevos clientes para su compañía, Pitarch explica qué es lo que diferencia Anthropic de OpenAI. “Nosotros somos una compañía de seguridad de la IA centrada en empresas. OpenAI es una empresa de tecnología de consumo”, subraya.

¿Qué buscan las corporaciones españolas con la IA? Fuente: EFE Angel Colmenares

¿Qué buscan las corporaciones españolas con la IA?

Según la información que maneja Anthropic, las empresas quieren una inteligencia artificial que les ayude a mejorar la productividad, que apoye a sus equipos y proporcione resultados prácticos.

En concreto, y tal como se destacó, la compañía está viendo empresas muy importantes que usan Claude en proyectos de gran envergadura, en sectores como la banca, infraestructuras o los viajes.

“Queremos seguir enfocándonos en la IA bien hecha, en casos concretos, con una supervisión humana. Nos centramos en las empresas siempre teniendo un equipo de seguridad junto al producto”, afirma Pitarch en declaraciones periodísticas, para enseguida añadir que “lo que necesitan las empresas españolas no es sólo un sistema de IA, sino un sistema de IA seguro”.

¿Qué buscan las corporaciones españolas con la IA? Fuente: EFE Angel Colmenares

También Pitarch piensa que muchas empresas siguen abordando la inteligencia artificial sin una estrategia clara. En una entrevista que concedió a Expansión, la ejecutiva observa que se hace más por cumplir con el expediente, “pero sin saber exactamente cuál es el problema que se quiere solucionar con la IA”.

En este sentido, la ejecutiva considera que el desembarco del grupo en España puede contribuir a escalar la adopción de la IA ya que “hay mucho piloto, mucha sensación de vamos a probar’. El desafío, explica al periódico, es convertir esas pruebas en proyectos con impacto real en el negocio.

Apuesta por el talento local

Con el fin de dar cobertura y ampliar la demanda local, la intención de Anthropic no es sólo limitarse a oficinas comerciales. De hecho, la compañía tiene a un equipo dedicado, que combina responsabilidades comerciales, de ayuda y asesoramiento, además de un equipo de expertos técnicos en la IA aplicada, de alianzas y políticas públicas.

Esta plantilla plurifuncional le permite a Anthropic trabajar en oportunidades de alianzas y acuerdos con instituciones, centros de investigación y el conjunto del ecosistema de startups.

Así pues, entre las iniciativas con el ecosistema tecnológico español, sobresale su colaboración con ISDI Business School para apoyar la iniciativa de embajadores de Claude, una comunidad que en Madrid cuenta actualmente con ocho representantes.