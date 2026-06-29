Digi anuncia la salida de hasta un 25% de su capital y espera conseguir unos 150 millones de euros.

Digi España anunció esta mañana su intención de salir a bolsa (Intention to Float) realizando una oferta pública de suscripción y venta de acciones y solicitando la admisión a negociación de sus títulos en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

La cuarta operadora del mercado español afirmó que la operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments (Grupo Mayoral), sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza que firmó un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1700 millones de euros.

La compañía rumana, que protagonizará la segunda salida a Bolsa de calado del mercado español tras TSK que lo hizo el pasado 13 de mayo, reveló que los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

La oferta de este segundo intento de la teleco para iniciar su etapa su etapa bursátil tras la marcha atrás de mayo, combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Así, y tras la operación, el Grupo Digi mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

Digi anuncia la salida de hasta un 25% de su capital y espera conseguir unos 150 millones de euros. (Fuente: Shutterstock).

Oferta dirigida a inversores cualificados

La empresa de telecomunicaciones low cost que puso en vilo a las grandes operadoras del negocio español, comunicó que la oferta se dirige a inversores cualificados y contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales.

Por otra parte, BNP Paribas y Citi aparecen como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

Asimismo, tanto su accionista como la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia (lock- up). La ejecución y el calendario quedan sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Destino de los fondos

Además de reforzar la solidez financiera de Digi, la compañía busca consolidar el plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad. El consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru, recordó que el modelo de negocio de la teleco pasa por ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos que se apoya en la inversión en redes propias como motor de crecimiento.

“Estamos invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia”, para luego añadir que cotizar en Bolsa “nos brindaría la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos permitió financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria”.

A 31 de marzo de 2026, Digi cuenta con 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios (RGU’s): 7,6 millones de móvil, 2,8 de banda ancha fija, 0,9 de telefonía fija y 0,2 de pago.

Según datos actualizados a mayo 2026 y publicados por la CNMC, la firma rumana tiene una cuota de mercado del 14% en banda ancha fija y del 13% en móvil. Lidera, además, las altas netas en ambos segmentos desde el cuarto trimestre de 2021 y es actualmente el tercer operador en banda ancha fija en España.

En móvil, la empresa avanza en el despliegue de su propia red como cuarto operador con red móvil, apoyándose en espectro propio y en los acuerdos de RAN Sharing y Roaming Nacional suscritos con Telefónica Móviles.

Digi presume de una red de fibra hasta el hogar de cobertura nacional que alcanza 14,2 millones de hogares (red SMART), con el objetivo de llegar a 21 millones a medio plazo.

Digi anuncia la salida de hasta un 25% de su capital y espera conseguir unos 150 millones de euros. (Foto: Shutterstock).

Objetivo: crecimiento a dos dígitos

En 2025, la filial española alcanzó ingresos de 929 millones de euros, con un crecimiento medio anual cercano al 20% desde 2023, y un Ebitda ajustado de unos 175 millones.

El impulso continuó en 2026: en el primer trimestre los ingresos crecieron un 16,4% interanual, hasta 252,2 millones de euros, con avances tanto en móvil (138,8 millones, un 8,1% más) como en fija que llegó hasta los 110 millones, esto es un incremento del 25,9%.

En tanto, el Ebitda ajustado fue de 50,6 millones, con un margen en torno al 20%, y la compañía registró su mejor trimestre histórico en altas netas de móvil pospago y de banda ancha fija.

Para este ejercicio, la operadora prevé unos ingresos de entre 1040 y 1085 millones de euros, un margen Ebitda ajustado en la franja baja del 20% y una inversión cercana a los 400 millones.

A medio plazo, la compañía aspira a crecer a un ritmo de doble dígito y a elevar su margen de Ebitda ajustado por encima del 30%.

Digi España cuenta con más de 11.700 empleados propios, donde todas las actividades de la cadena de valor se asumen con empleados contratados directamente por el operador.

También la distribución es mayoritariamente propia, con unos 2500 promotores en plantilla y alrededor del 85% de las ventas de pospago se realiza a través de canales comerciales pertenecientes a la empresa.