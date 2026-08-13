Colocar papel de aluminio debajo del televisor puede parecer un truco extraño, pero algunas personas lo utilizan como una forma sencilla de mantener más limpia la superficie sobre la que descansa el aparato. La idea consiste en crear una pequeña barrera que recoja polvo y suciedad debajo de la base.

El método también puede resultar útil para evitar que determinadas marcas o restos entren en contacto directo con muebles de madera o cristal. Sin embargo, utilizar papel de aluminio debajo del televisor tiene límites claros y debe hacerse con precaución.

El aluminio no mejora la imagen, la señal WiFi, el sonido ni el funcionamiento del Smart TV. Tampoco constituye un sistema de refrigeración. De hecho, si se coloca de manera incorrecta y termina bloqueando una abertura de ventilación, podría tener el efecto contrario al buscado.

Poner papel de aluminio abajo del televisor: por qué se recomienda y para qué sirve ChatGPT

Para qué sirve poner papel de aluminio debajo del televisor

La principal utilidad de colocar papel de aluminio debajo del televisor está relacionada con la limpieza. Un Smart TV suele permanecer durante meses o años en el mismo lugar y, con el paso del tiempo, el polvo termina acumulándose alrededor de la base, los cables y las zonas difíciles de alcanzar.

Una hoja colocada únicamente debajo del soporte puede recoger parte de esas partículas. Al limpiar, es posible retirar el aluminio, pasar un paño por la superficie y reemplazarlo cuando esté demasiado sucio.

Esto puede ser especialmente práctico en muebles de madera o cristal, donde determinadas manchas, restos de polvo o suciedad pueden resultar más visibles. El papel de aluminio debajo del televisor funciona en este caso como una capa física entre la base y el mueble.

Su beneficio, sin embargo, termina prácticamente ahí. No existe motivo para considerar esta práctica como una mejora técnica del televisor ni como una solución para problemas de temperatura, recepción o conectividad.

Papel de aluminio bajo el Smart TV: por qué no sirve para enfriarlo

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que el aluminio puede funcionar como un sistema de refrigeración. Aunque el material soporta temperaturas elevadas, colocar una hoja debajo del aparato no enfría sus componentes internos.

Los televisores modernos cuentan con sistemas de ventilación diseñados para permitir la entrada y salida de aire. Samsung explica que el calor generado durante el funcionamiento normal se evacúa mediante la circulación de aire y que las aberturas destinadas a este fin no deben quedar obstruidas.

Por eso, el papel de aluminio debajo del televisor debe quedar completamente plano y limitarse a la zona bajo la base. Nunca debería extenderse hacia la parte trasera, los laterales o cualquier área donde existan rejillas de ventilación.

Samsung recomienda incluso dejar aproximadamente 10 centímetros de espacio alrededor del televisor en determinadas instalaciones para favorecer una correcta ventilación y advierte que las aberturas del equipo nunca deben bloquearse o cubrirse.

Cómo colocar correctamente papel de aluminio debajo del televisor

Si se quiere utilizar este truco exclusivamente para facilitar la limpieza, la colocación es sencilla. La hoja debe situarse sobre el mueble y quedar únicamente debajo de la base o de las patas del Smart TV.

El aluminio debe permanecer plano, estable y alejado de las conexiones eléctricas. No conviene doblarlo alrededor del televisor ni utilizarlo para envolver cables, enchufes, adaptadores o regletas.

También debe comprobarse que ninguna parte de la hoja llegue hasta una rejilla de ventilación. Sony advierte igualmente que las ranuras y aberturas de un televisor están diseñadas para protegerlo del sobrecalentamiento y nunca deben bloquearse.

La regla más sencilla es que el aluminio funcione únicamente como una superficie protectora sobre el mueble. Si entra en contacto con puertos, cables dañados o conexiones eléctricas, deja de ser una solución práctica y puede convertirse en un riesgo innecesario.

El papel de aluminio no mejora el WiFi ni la imagen del televisor

Otro mito alrededor de este truco es que colocar papel de aluminio debajo del televisor puede mejorar la recepción WiFi, eliminar interferencias o aumentar la calidad de imagen.

No existe ninguna razón para atribuirle esos efectos cuando simplemente se coloca una hoja debajo de la base. El aluminio tampoco corrige problemas de señal, fallos de imagen, apagados inesperados o errores del sistema.

Si un Smart TV funciona lentamente, pierde conexión, se apaga solo o presenta una temperatura anormal, el problema debe analizarse directamente. Añadir papel debajo del aparato no soluciona una avería electrónica.

Samsung señala que sentir el televisor tibio durante su funcionamiento puede ser normal. Sin embargo, un calentamiento excesivo puede indicar problemas de ventilación o una falla interna y, en esos casos, recomienda apagar el equipo y recurrir a asistencia técnica especializada.

Cómo limpiar correctamente un Smart TV sin dañarlo

Más allá de utilizar papel de aluminio debajo del televisor, la limpieza periódica sigue siendo una de las mejores formas de cuidar el aparato y evitar la acumulación excesiva de polvo.

Antes de limpiar, lo recomendable es apagar el televisor y desconectarlo de la corriente. Samsung aconseja utilizar un paño suave y seco de microfibra y evitar aplicar demasiada presión sobre la pantalla.

Tampoco deben pulverizarse líquidos directamente sobre la pantalla. Si resulta necesario humedecer el paño, debe utilizarse una cantidad mínima y eliminar después cualquier resto de humedad con otro paño seco.

El fabricante también desaconseja productos como limpiacristales, jabones y determinados químicos agresivos, ya que pueden dañar permanentemente la superficie de algunos paneles.

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Otros cuidados que pueden alargar la vida útil del televisor

Además de controlar la limpieza, es importante mantener suficiente espacio alrededor del equipo. Una buena circulación de aire ayuda a que el calor generado durante el funcionamiento normal pueda disiparse.

También conviene evitar colocar el Smart TV junto a radiadores u otras fuentes de calor y reducir su exposición directa al sol. Samsung recomienda mantener las aberturas de ventilación completamente despejadas.

Los cables situados detrás del mueble deberían permanecer ordenados y en buen estado. No es recomendable utilizar enchufes flojos, cables deteriorados ni regletas sobrecargadas.

En definitiva, poner papel de aluminio debajo del televisor puede tener una utilidad sencilla: recoger parte del polvo y crear una barrera entre la base y el mueble. Pero no enfría el aparato, no mejora la señal y no sustituye una ventilación correcta.