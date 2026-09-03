El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,78 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 2 euros y el diésel ronda los 1,79 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.63% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.08%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 3 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.549 euros hasta los 2.059 euros

Barcelona: 1.595 euros hasta los 1.929 euros

Valencia: 1.555 euros hasta los 1.949 euros

Granada: 1.599 euros hasta los 1.941 euros

Ceuta: 1.694 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 3 de septiembre en España?

Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 2.019 euros

Barcelona: desde los 1.529 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: desde los 1.567 euros hasta los 1.969 euros

Granada: desde los 1.609 euros hasta los 1.919 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.835 euros hasta los 1.935 euros.

Málaga: desde los 1.689 euros hasta los 1.959 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.799 euros y el máximo es de 2.139 euros

Barcelona: desde 1.749 euros hasta los 2.149 euros

Valencia: desde 1.779 euros hasta los 2.189 euros

Granada: desde 1.834 euros hasta los 2.059 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes:

Diésel

Biodiésel

Gas natural comprimido (GNC)

Gasolina 95

Gasolina 98.

Contenido generado por inteligencia artificial.