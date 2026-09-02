El precio del litro de combustible en España.

En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este miércoles, 2 de septiembre de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,79 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,95 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,79 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 2.58% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 1.99%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 2 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.629 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.589 euros hasta los 1.949 euros

Valencia: 1.639 euros hasta los 1.939 euros

Granada: 1.649 euros hasta los 1.939 euros

Ceuta: 1.659 euros hasta los 1.694 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 2 de septiembre en España?

Durante este miércoles, 2 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.619 euros hasta los 1.989 euros

Barcelona: desde los 1.565 euros hasta los 1.929 euros

Valencia: desde los 1.639 euros hasta los 1.939 euros

Granada: desde los 1.639 euros hasta los 1.929 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.629 euros

Zaragoza: desde los 1.719 euros hasta los 1.915 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 1.939 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) es el carburante más habitual para los coches de gasolina; ofrece una buena relación entre prestaciones y coste, ayuda a prevenir el picado del motor y es adecuada para la gran mayoría de vehículos.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un carburante de 98 octanos (RON) con mayor resistencia a la detonación que la 95; en motores que lo requieren o lo aprovechan puede mejorar el rendimiento y la suavidad, proteger frente al picado y, en muchas marcas, aportar aditivos que ayudan a mantener limpio el sistema.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.799 euros y el máximo es de 2.119 euros

Barcelona: desde 1.719 euros hasta los 2.059 euros

Valencia: desde 1.785 euros hasta los 2.099 euros

Granada: desde 1.875 euros hasta los 2.049 euros

Ceuta: desde los 1.628 euros hasta los 1.659 euros

Zaragoza: desde los 1.979 euros hasta los 2.069 euros.

Málaga: desde los 1.966 euros hasta los 2.059 euros.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante, cambia a marchas largas pronto y evita acelerones y frenazos.

Comprueba la presión de los neumáticos con frecuencia y realiza el mantenimiento del motor a tiempo.

Reduce peso innecesario, planifica tus rutas y usa el aire acondicionado con moderación.

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