Una moneda sobre el router del wifi: para qué sirve este truco y por qué se recomienda (foto: ChatGPT)

El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto.

Una moneda sobre el router del wifi: para qué sirve este truco y por qué se recomienda (foto: Freepik)

Por qué recomiendan colocar una moneda sobre el router del wifi

Quienes defienden este truco aseguran que colocar una moneda sobre el dispositivo podría ayudar a mantenerlo estable o incluso a mejorar la forma en que se distribuye la señal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas afirmaciones se basan más en creencias populares relacionadas con la tecnología que en pruebas científicas concretas.

También circula la idea de que la moneda, por estar hecha de metal, podría funcionar como una especie de antena o disipador, contribuyendo a reducir las variaciones en la señal Wi‑Fi. Esta teoría se apoya en las propiedades conductoras del material, aunque no cuenta con respaldo técnico sólido.

Una moneda sobre el router del wifi: para qué sirve este truco y por qué se recomienda (foto: Freepik)

En otros contextos, el uso de una moneda sobre el router responde a algo mucho más simple: añadir peso. Cuando el equipo es liviano, puede moverse fácilmente debido a la tensión de los cables, y la moneda actúa como una solución casera para evitar que se desplace.

Qué dicen los expertos acerca del truco de poner una moneda sobre el router del wifi

Los expertos en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que respalde la idea de que colocar una moneda mejore la conexión a internet. Entre los principales argumentos que señalan, se destacan los siguientes:

Impacto nulo : una moneda tiene un tamaño demasiado reducido como para generar un efecto real sobre las ondas de radio que utiliza el Wi‑Fi, ya sea en las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz.

Posible sobrecalentamiento : apoyar objetos sobre el router puede bloquear las ranuras de ventilación. Cuando el equipo no disipa bien el calor, su rendimiento se ve afectado y su vida útil puede acortarse.

Interferencias indeseadas: en el peor de los escenarios, la acumulación de monedas u otros elementos metálicos podría perjudicar la señal en lugar de mejorarla, generando zonas sin cobertura dentro del hogar.

Dónde no se recomienda poner el router en casa

Según los expertos en tecnología, hay lugares en la casa donde no hay que poner el router del wifi:

Cocina, puede causar interferencias y posibles accidentes.

Ventanas, dado que las redes públicas pueden interferir con tu señal.

Cerca de objetos metálicos grandes.

De esta forma, para optimizar la conexión, lo más efectivo es ubicar el dispositivo en una zona central y elevada de la vivienda, mantenerlo despejado y alejado de grandes objetos metálicos u otros equipos que puedan generar interferencias.