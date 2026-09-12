En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losapostadores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del viernes 11 de septiembre

Durante el viernes, 11 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 27 28 31 32 38 49, la cifra complementaria el 42 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "50751.83" euros.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Para el sorteo del viernes, 11 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.625.340 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.271.968,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 50751.83 euros.

3.Cinco aciertos: 54 ganadores con un premio de 1.409,77 euros.

4.Cuatro aciertos: 3321 ganadores con un premio de 34,38 euros.

5.Tres aciertos: 69856 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 461311 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Define presupuesto y tiempo límite, evita perseguir pérdidas y haz pausas; el juego es ocio, no ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.