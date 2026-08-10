ElEuro y dólar cotiza a 1.1561 USD este lunes, 10 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,01% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar subió 0.26%, mientras que en el último año registró una variación de -0.17%, reflejando un avance reciente con leve retroceso interanual.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una leve tendencia al alza en comparación con los días anteriores, con un aumento constante en su valor. Este patrón sugiere que la demanda por la moneda sigue creciendo, lo que puede ser un indicativo de mayor confianza en la economía.

Sin embargo, todavía es necesario estar atentos a factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Un análisis más profundo revela que, aunque la situación actual es positiva, cualquier cambio en políticas económicas o eventos globales podría alterar este comportamiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al dólar ha sido del 2.79%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 5.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.