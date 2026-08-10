Durante este lunes 10 de agosto, los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida.

La predicción del horóscopo para Leo este lunes

Planifica tu día de forma lo más lógica posible, sin dejar nada a la improvisación, porque un trámite puede complicarse si no lo haces a tiempo. Tenlo presente: hoy no es día para llegar tarde a ningún sitio y menos si lo has pospuesto hasta el último momento y el plazo vence.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

Leo, si planificas tu agenda con cabeza y priorizas tareas, el día fluirá sin sobresaltos. Evita improvisar y verifica tiempos para cada gestión.

Hoy la puntualidad será clave: no dejes nada para el último minuto. Si cumples plazos con rigor, verás resultados y reconocimiento.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este lunes 10 de agosto?

Hoy, Leo, tu magnetismo atrae miradas; una charla casual puede volverse romance. En pareja, un gesto sincero aviva la chispa.

Compatible con Aries: comparten fuego, impulso y pasión. Aries impulsa la acción; Leo brilla y lidera.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo es carismático, creativo y seguro de sí mismo; le gusta brillar y liderar con entusiasmo. Su energía cálida atrae a los demás y contagia optimismo.

También puede ser orgulloso y testarudo, pero es leal y generoso con quienes quiere. Busca reconocimiento y cuando se siente valorado comparte su luz sin medida.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Leo, planifica tu jornada con antelación y evita improvisar. Deja márgenes y pon recordatorios para no llegar tarde a ninguna cita. Cierra gestiones y tareas antes de que venza el plazo.