Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este viernes, 7 de agosto de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,69 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,88 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,8 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.91% en el precio de la gasolina y del -0.75% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 7 de agosto de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.998 euros

Barcelona: 1.619 euros hasta los 1.969 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.924 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.926 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 7 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.569 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.425 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.749 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.599 euros hasta los 1.799 euros.

Málaga: desde los 1.639 euros hasta los 1.833 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.719 euros y el máximo es de 1.998 euros

Barcelona: desde 1.639 euros hasta los 1.969 euros

Valencia: desde 1.685 euros hasta los 1.995 euros

Granada: desde 1.829 euros hasta los 1.925 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Mantén una velocidad constante y evita acelerones y frenazos; usa el control de crucero cuando sea seguro.

Revisa la presión de los neumáticos y realiza mantenimiento regular: filtros limpios, aceite adecuado y alineación correcta.

Reduce peso y resistencia: vacía el maletero, quita portaequipajes, planifica rutas y apaga el motor en paradas largas.