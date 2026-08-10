La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este lunes, 10 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,63 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 112.292. Esta cifra refleja una variación del -0,34% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Iberdrola S.A. en los últimos 10 días mostró un sesgo bajista, con seis descensos, tres avances y un día estable; tras un repunte intermedio, cerró con renovada debilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 5.57%, mientras que su volatilidad anual es del 14.76%. Dado que 5.57% es menor que 14.76%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, indicando una menor variación en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.