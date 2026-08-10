Este lunes, 10 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 42,26 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 10.735. Esta cifra refleja una variación del 0,05% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Endesa SA mostró un sesgo alcista, con un inicio débil seguido de tres avances, una corrección de dos jornadas en el tramo medio y nueva recuperación, cerrando el periodo en terreno positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Endesa se sitúa en 16.57%, lo que es menor que su volatilidad anual del 19.76%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de las acciones de Endesa es mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo menos variaciones y un comportamiento más predecible en esta reciente etapa.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.