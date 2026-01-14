El déficit de vivienda en España alcanza las casi 680.000 unidades y para revertir la situación es necesario construir unas 178.000 viviendas por año, según los datos compilados por EFE. Sin embargo, aunque las comunidades autónomas tienen suelo para 7 millones de viviendas solo el 0,5% del mismo es finalista y en proceso de edificación.

Así lo demuestra un informe de la consultora Atlas, que indica que 2025 (aunque los datos aún no están finalizados) está en el camino de añadir 40.130 unidades nuevas al déficit total de vivienda. Esto situaría el total en casi 680.000 viviendas.

Con un ritmo de promoción de 178.000 viviendas anuales durante los próximos 12 años, el informe considera que España llegaría a 2038 manteniendo un déficit estructural de alrededor de 640.000 viviendas.

La cantidad de viviendas necesarias por año para alcanzar el equilibrio habitacional

De esta forma, para llegar a esta situación de equilibrio en 2038, sería necesario sostener un ritmo de promoción de vivienda superior a las 230.000 unidades anuales, un volumen que representa un nivel de producción aproximado de 128% superior al registrado en 2024, aunque este constituyó el máximo de la última década.

El estudio calcula que de cara a 2037 las provincias españolas con mayor déficit residencial acumulado requerirán del orden de 170.000 viviendas anuales. Estas tienen el fin de atender la demanda futura y, a la vez, corregir la insuficiencia de oferta existente hasta el momento.

Por otro lado, entre 2014 y 2023, España registró el tercer ratio más bajo de viviendas terminadas por cada 1000 habitantes de toda la Unión Europea. El país solo se situó por encima de Portugal y Letonia. Sumado a eso, es el noveno país con menor ratio de permisos de obra residencial por habitante de la UE.

¿Por qué hay tanta diferencia entre suelo útil y suelo utilizado?

Según explican desde Atlas, la limitada disponibilidad de suelo residencial finalista constituye una de las principales trabas para el desarrollo de nueva obra residencial en España. La fuente cifra en unos 7 millones de viviendas las que se pueden levantar en las comunidades autónomas.

Sin embargo, solo el 0,4% del suelo residencial total del país se encuentra como finalista en esta fase de edificación. Provincias como Málaga, Las Palmas de Gran Canaria o Alicante, que, pese a disponer teóricamente de suelo suficiente para atender la demanda, requerirían poner en carga más del 85 % del suelo actualmente en gestión para lograrlo.

