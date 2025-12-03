En esta noticia

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 64.85 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -794 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 4 de diciembre?

A lo largo del jueves, 4 de diciembre de 2025, las horas más costosas para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 89,69 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 19:00 a 20:00 89.69 euros 
De 20:00 a 21:00  87.85 euros 
De 18:00 a 19:00  87.07 euros 
De 21:00 a 22:00 84.9 euros 
De 8:00 a 9:00 84.13 euros 
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 4 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 35,7 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 4:00 a 5:00 35.7 euros 
De 3:00 a 4:00  43.04 euros 
De 13:00 a 14:00  46.44 euros 
De 5:00 a 6:00  46.5 euros 
De 2:00 a 3:00  47.8 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0061.08
De 1:00 a 2:0055.95
De 2:00 a 3:0047.8
De 3:00 a 4:0043.04
De 4:00 a 5:0035.7
De 5:00 a 6:0046.5
De 6:00 a 7:0065.34
De 7:00 a 8:0081.04
De 8:00 a 9:0084.13
De 9:00 a 10:0075.2
De 10:00 a 11:0064.01
De 11:00 a 12:0054.79
De 12:00 a 13:0051.01
De 13:00 a 14:0046.44
De 14:00 a 15:0049.3
De 15:00 a 16:0054.06
De 16:00 a 17:0069.86
De 17:00 a 18:0081.35
De 18:00 a 19:0087.07
De 19:00 a 20:0089.69
De 20:00 a 21:0087.85
De 21:00 a 22:0084.9
De 22:00 a 23:0077.52
De 23:00 a 24:0062.77

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 1,19%, lo que supone -79,4 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 51,45% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 25,76%
  • Nuclear: 19,84%
  • Ciclo combinado: 21,71%
  • Solar fotovoltaica: 9,44 %
  • Congeneración: 6,85%
  • Hidráulica: 14,47%
  • Carbón: 0,15%
  • Térmica renovable: 1,66%
  • Solar térmica: 0,12 %
  • Fuel y gas: 0%