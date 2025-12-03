En esta noticia
Este jueves, 4 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 64.85 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -794 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 4 de diciembre?
A lo largo del jueves, 4 de diciembre de 2025, las horas más costosas para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 89,69 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|89.69 euros
|De 20:00 a 21:00
|87.85 euros
|De 18:00 a 19:00
|87.07 euros
|De 21:00 a 22:00
|84.9 euros
|De 8:00 a 9:00
|84.13 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 4 de diciembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 35,7 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|35.7 euros
|De 3:00 a 4:00
|43.04 euros
|De 13:00 a 14:00
|46.44 euros
|De 5:00 a 6:00
|46.5 euros
|De 2:00 a 3:00
|47.8 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|61.08
|De 1:00 a 2:00
|55.95
|De 2:00 a 3:00
|47.8
|De 3:00 a 4:00
|43.04
|De 4:00 a 5:00
|35.7
|De 5:00 a 6:00
|46.5
|De 6:00 a 7:00
|65.34
|De 7:00 a 8:00
|81.04
|De 8:00 a 9:00
|84.13
|De 9:00 a 10:00
|75.2
|De 10:00 a 11:00
|64.01
|De 11:00 a 12:00
|54.79
|De 12:00 a 13:00
|51.01
|De 13:00 a 14:00
|46.44
|De 14:00 a 15:00
|49.3
|De 15:00 a 16:00
|54.06
|De 16:00 a 17:00
|69.86
|De 17:00 a 18:00
|81.35
|De 18:00 a 19:00
|87.07
|De 19:00 a 20:00
|89.69
|De 20:00 a 21:00
|87.85
|De 21:00 a 22:00
|84.9
|De 22:00 a 23:00
|77.52
|De 23:00 a 24:00
|62.77
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 1,19%, lo que supone -79,4 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 51,45% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 25,76%
- Nuclear: 19,84%
- Ciclo combinado: 21,71%
- Solar fotovoltaica: 9,44 %
- Congeneración: 6,85%
- Hidráulica: 14,47%
- Carbón: 0,15%
- Térmica renovable: 1,66%
- Solar térmica: 0,12 %
- Fuel y gas: 0%