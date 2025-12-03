Este jueves, 4 de diciembre de 2025, el precio medio de la energía en España alcanzará los 64.85 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -794 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 4 de diciembre?

A lo largo del jueves, 4 de diciembre de 2025, las horas más costosas para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 89,69 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 89.69 euros De 20:00 a 21:00 87.85 euros De 18:00 a 19:00 87.07 euros De 21:00 a 22:00 84.9 euros De 8:00 a 9:00 84.13 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 4 de diciembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 35,7 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 35.7 euros De 3:00 a 4:00 43.04 euros De 13:00 a 14:00 46.44 euros De 5:00 a 6:00 46.5 euros De 2:00 a 3:00 47.8 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 61.08 De 1:00 a 2:00 55.95 De 2:00 a 3:00 47.8 De 3:00 a 4:00 43.04 De 4:00 a 5:00 35.7 De 5:00 a 6:00 46.5 De 6:00 a 7:00 65.34 De 7:00 a 8:00 81.04 De 8:00 a 9:00 84.13 De 9:00 a 10:00 75.2 De 10:00 a 11:00 64.01 De 11:00 a 12:00 54.79 De 12:00 a 13:00 51.01 De 13:00 a 14:00 46.44 De 14:00 a 15:00 49.3 De 15:00 a 16:00 54.06 De 16:00 a 17:00 69.86 De 17:00 a 18:00 81.35 De 18:00 a 19:00 87.07 De 19:00 a 20:00 89.69 De 20:00 a 21:00 87.85 De 21:00 a 22:00 84.9 De 22:00 a 23:00 77.52 De 23:00 a 24:00 62.77

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 1,19%, lo que supone -79,4 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 51,45% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: