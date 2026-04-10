La jubilación ya no es una meta fija, sino un objetivo que se aleja o se acerca según los años trabajados. En España, el sistema público de pensiones lleva más de una década ajustando sus reglas para adaptarse a un contexto demográfico cada vez más exigente. Ahora, la Seguridad Social ha confirmado un dato clave que impacta directamente en millones de trabajadores: a partir de 2027 será necesario haber cotizado más tiempo para acceder al 100% de la pensión. La medida forma parte de una reforma progresiva que cambia de forma estructural los requisitos de jubilación en España. El nuevo umbral ya tiene cifra concreta. Para cobrar la pensión completa en España, será necesario haber acumulado al menos 37 años cotizados a partir de 2027. Este cambio forma parte de la reforma aprobada en 2011, que estableció un aumento progresivo tanto de la edad de jubilación como de los años cotizados necesarios para cobrar la pensión al 100%. El objetivo es sostener el sistema frente al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. En la práctica, esto implica que no alcanzar ese umbral tendrá consecuencias directas. Quienes se queden por debajo de los 37 años cotizados podrán jubilarse, pero no percibirán el total de la pensión, ya que el porcentaje se calcula en función del tiempo trabajado. El sistema no excluye a quienes no llegan al requisito completo, pero sí reduce la prestación. Actualmente, es posible acceder a una pensión contributiva con un mínimo de 15 años cotizados, aunque en ese caso el importe será considerablemente menor. Para alcanzar el 100% de la pensión de la Seguridad Social, cada año adicional cuenta. El cálculo se realiza aplicando coeficientes sobre la base reguladora, lo que hace que las diferencias entre cotizar 35, 36 o 37 años sean relevantes en el resultado final. Este endurecimiento responde a la necesidad de equilibrar el sistema de pensiones en España, en un contexto donde cada vez hay más jubilados y menos cotizantes por trabajador activo. El aumento de los años cotizados para jubilarse no llega solo. Está acompañado por un ajuste en la edad legal de retiro, que se sitúa progresivamente en los 67 años para quienes no acrediten largas carreras de cotización. En paralelo, la normativa incluye incentivos para retrasar la jubilación y penalizaciones para quienes opten por hacerlo antes de tiempo. Estas medidas buscan prolongar la vida laboral y reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. El resultado es un modelo más exigente, donde acceder a una pensión completa depende cada vez más de la estabilidad laboral y de una trayectoria continua de cotización. En este nuevo escenario, la planificación deja de ser una opción y pasa a ser una condición necesaria para garantizar ingresos suficientes en la etapa final de la vida laboral.